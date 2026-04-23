El Gobierno entregará vouchers por $10 mil en la Feria del Libro: cómo conseguirlos

La iniciativa implica la entrega de hasta 60.000 bonos a alumnos de escuelas primarias y secundarias, que pueden ser canjeados por libros en los stands adheridos al programa.

La Feria del Libro 2026 se extiende del 23 de abril al 11 de mayo.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires , que celebra su 50.ª edición, abre sus puertas este jueves. En ese marco, el Gobierno entregará 60.000 "chequelibros" por $10 mil a estudiantes , como incentivo para la compra y la lectura.

Reforma laboral: la Justicia dejó sin efecto el fallo que suspendía la implementación y vuelve a regir la ley

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , firmó este miércoles un convenio con Christian Rainone , presidente de la Fundación El Libro, entidad organizadora del célebre evento, que se extenderá hasta el 11 de mayo .

La iniciativa implica la entrega de hasta 60.000 bonos de $10 mil cada uno a estudiantes de escuelas primarias y secundarias con el objetivo de que sean canjeados por libros de expositores adheridos al Programa.

"El Ministerio de Capital Humano informa que, en el marco de la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se firmó un convenio con la Fundación El Libro que contempla la entrega de hasta 60.000 chequelibros de $10 mil cada uno para la compra de ejemplares por parte de estudiantes de nivel primario y secundario en el próximo encuentro anual de librerías y editores", expresó la cartera en un comunicado.

"La firma contó con la participación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, quienes suscribieron este convenio en el marco del proyecto 'Sembrando Capital Lector'". El texto remarca que "el acuerdo establece que cada chequelibro podrá utilizarse exclusivamente para la compra de obras en los stands adheridos dentro del predio de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires".

Cómo conseguir los chequelibros de $10 mil para la Feria del Libro de Buenos Aires

Los chequelibros serán distribuidos por las delegaciones escolares que participen de visitas organizadas e inscritas previamente para recorrer la Feria del Libro. Estas visitas pueden reservarse en https://www.feriadellibro.ar/internacional/visitas-educativas.

Por otro lado, cada entrada comprada incluye un chequelibro de $12 mil para utilizar en los stands (aunque no todos los aceptan), que también podrá ser utilizado en librerías adheridas una vez finalizado el evento.