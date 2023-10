Massa anunció que incluirá a Hamas en la lista de organizaciones terroristas en Argentina si llega a la Presidencia

"Quiero ser muy claro. No solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser Presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas" , precisó Massa, en respuesta a una pregunta de Javier Milei sobre sus propuestas en materia de política exterior.

"Desde el año 2014 vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia para que los terroristas que hicieron atentados en Argentina pueden ser juzgados y condenados en Argentina. Lamentablemente vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora (Patricia) Bullrich", agregó el líder del Frente Renovador.

Créditos hipotecarios indexados por salario y lotes con servicios, la propuesta de Massa sobre 'Vivienda'

Durante el bloque dedicado a 'Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente', el ministro de Economía explicó que está trabajando la posibilidad de acceder a "créditos hipotecarios en acuerdo con el sistema financiero", en los que "la cuota aumenta si aumenta el salario".

Además, agregó que desde el Gobierno están "detectando inmuebles ociosos que tiene el Estado nacional, para crear un total de dos millones de lotes con servicios" y que, a partir de la inversión pública, las familias puedan acceder a la casa propia, un viejo reclamo de Juan Grabois.

También prometió que impulsará penas de prisión para aquellos que atenten contra el medioambiente. "Debemos cuidar la casa común. Lo vengo planteando desde 2014. Quien tala un bosque o contamina un río tiene que ir a prisión".

Trabajo y producción: Massa recordó que se hizo cargo de la emergencia "cuando muchos agitaban el helicóptero"

Massa consideró que algunos candidatos "parecen paracaidistas suecos que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia", en referencia a Patricia Bullrich, quien fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri.

"Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero y la Asamblea Legislativa. Yo no me meto abajo de la cama", dijo Massa al usar el derecho a réplica ante las críticas de Bullrich y Javier Milei.

Al exponer sobre el eje temático 'Trabajo y producción', el ministro de Economía recordó que el Gobierno "terminó con la mentira del impuesto a la ganancia sobre el salario", que permitió que muchos argentinos "ya no tengan esa preocupación".

En ese sentido, Massa dijo que propone un "sistema de simplificación tributaria" y que bregará por "el rol de las mujeres discriminadas en el salario" e "impulsará la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración".

El candidato oficialista advirtió además que el postulante de La Libertad Avanza "plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tengan posibilidad de desarrollo y los jóvenes tengan que ir al mercado precario" y en el que los trabajadores "pierdan su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización, y volvamos a un régimen de esclavitud".

Seguridad: Massa anunció la creación de "un FBI argentino"

El candidato del oficialismo anunció que pretende "transformar a la Argentina en un país seguro" y que para eso se apoyará en tres ejes: la prevención, la creación de "un FBI argentino" y modificar la ley para poder medir el funcionamiento de los jueces.

El líder del Frente Renovador ratificó que hará en la Nación lo que hizo en Tigre en materia de seguridad, donde logró bajar un 80% el robo de automotores y se comprometió a colocar "cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes, financiada desde el Estado nacional".

Massa anunció también la creación de una agencia federal "con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales", al que definió como "un FBI argentino" que será instalado en el edificio Central Córdoba de la ciudad de Rosario, y que permitirá trabajar "sobre tres crímenes que son transnacionales: corrupción, narcotráfico y trata de personas".

SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL: las EXPOSICIONES de cada CANDIDATO sobre SEGURIDAD

"Tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia", consideró el candidato oficialista. "No puede ser que un juicio por indemnización demore cinco años, una adopción demore siete años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore siete, diez o quince días", agregó. Para cambiar esto, Massa anunció que impulsará un cambio en la ley para "medir el funcionamiento de los jueces, para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad".

La chicana a Bullrich y el freno en seco a Milei

El ministro de Economía se refirió también al escándalo en torno al viaje de Martín Insaurralde a Marbella junto a la influencer Sofía Clérici, tras una acusación de Bullrich.

El titular del Palacio de Hacienda reconoció que el exjefe de Gabinete bonaerense "cometió un hecho gravísimo" y por eso le solicitó "la renuncia al cargo y a la candidatura".

"Pero no todos somos lo mismo, Patricia, vos nunca pediste renuncia de (Gerardo) Milman", le respondió el titular del Palacio de Hacienda a Bullrich, sobre el diputado del PRO implicado en una investigación judicial vinculada al intento de asesinato de Cristina Kirchner.

bullrich massa debate

Luego, el candidato presidencial de Unión por la Patria le replicó a Milei tras un cruce con Myriam Bregman. "Javier hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Tienen derecho a opinar distinto a vos y muestra tu rasgo autoritario", exigió el tigrense.

