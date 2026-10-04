4 de octubre de 2026 Inicio
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Sergio Massa respaldó a Lula da Silva en las elecciones de Brasil

El exministro de Economía mostró públicamente su apoyo al mandatario, quien busca un nuevo período en unos comicios clave para la región tanto por el peso específico del país vecino como por la reconfiguración del mapa ideológico de Sudamérica.

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El respaldo de Sergio Massa a Lula da Silva en las elecciones en Brasil.

El respaldo de Sergio Massa a Lula da Silva en las elecciones en Brasil.

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Sergio Massa mostró públicamente su apoyo a Luiz Inácio "Lula" da Silva en las elecciones generales en Brasil de este domingo, en las que el actual mandatario busca un nuevo mandato en unos comicios clave para la región tanto por el peso específico del país vecino como por la reconfiguración del mapa ideológico de Sudamérica.

La oposición sigue con atención el enfrentamiento entre Lula y Flávio Bolsonaro.
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En su cuenta de X, el exministro de Economía publicó imágenes de ambos y una de Lula con una remera que reproduce la bandera que reza "Las Malvinas son argentinas", exhibida por los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

El dirigente acompañó las fotos con una bandera brasileña, una argentina y un corazón.

Brasil vive este domingo una jornada electoral decisiva, con 158,7 millones de ciudadanos habilitados para votar y 12 candidatos en carrera para definir al próximo presidente del país. La contienda tiene como principales protagonistas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, en una elección atravesada por la fuerte polarización política. Las urnas abrieron a las 8 y cerrarán a las 17 horas, en el horario de Brasilia, cuando comenzará la divulgación de los primeros resultados oficiales.

Además de la elección presidencial, los brasileños concurrirán a las urnas para elegir gobernadores, dos senadores por cada estado y el Distrito Federal, diputados federales y diputados estaduales o distritales. En total, el electorado deberá realizar seis elecciones en la urna electrónica, en una jornada que definirá buena parte del rumbo político del país para los próximos años.

Con las urnas abiertas, la atención estará puesta en la participación electoral, los primeros datos oficiales y el avance del escrutinio. Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos válidos, Lula y quien termine en segundo lugar volverán a enfrentarse en un balotaje previsto para el 25 de octubre.

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