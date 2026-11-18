En un nuevo capítulo de sus diferencias públicas, el creador de la convertibilidad contrastó las críticas actuales del mandatario con las definiciones que daba hace seis años, donde lo consideraba "el mejor ministro de Economía de la historia argentina".

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cruzar al presidente Javier Milei desde su blog personal, donde lo acusó de haber cambiado su mirada sobre la historia económica argentina. Según escribió el padre de la convertibilidad, el relato actual del mandatario sobre los hechos de 1882, 1991 y 2001 repite los mismos argumentos con los que "la izquierda y los populistas" siempre lo atacaron, muy lejos de lo que el propio Milei sostenía en 2020.

Además de advertir que este giro discursivo suma confusión sobre los problemas actuales del país, Cavallo le recomendó al jefe de Estado volver a ver la entrevista que ambos compartieron en el ciclo Demoliendo Mitos. "Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020", escribió en su blog y lo cuestionó sin filtro: "¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?".

La respuesta del exministro surgió luego de que Milei criticara su gestión económica durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central en el Palacio Libertad. En ese evento, el libertario rechazó las comparaciones entre la convertibilidad y su programa actual, asegurando que eran "muy livianas, precarias y pobres en términos de libertad" y señalando que el régimen de los '90 implicó una expropiación de entre el 75% y el 90%.

Durante su discurso, además, el mandatario acusó directamente a Cavallo de tener "un prontuario de expropiaciones". Para sostener esa postura, Milei mencionó la implementación del corralito en 2001, el Plan Bonex y la nacionalización de la deuda privada en 1982, al tiempo que defendió su propia administración por haber evitado medidas que, según su visión, vulneran el derecho de propiedad.

Frente a estas declaraciones, el exministro aclaró en su publicación que el giro discursivo de Milei no le preocupa por una cuestión personal, sino porque considera que puede "acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales". Para cerrar su descargo, Cavallo le pidió al Presidente que vuelva a mirar la entrevista que ambos grabaron en el ciclo Demoliendo Mitos.

La entrevista de Javier Milei a Domingo Cavallo en 2020

Era julio de 2020 y la pandemia tenía al país frenado. En medio de ese encierro, Javier Milei todavía no ocupaba ningún cargo público: era apenas un economista, docente y escritor que sumaba seguidores en redes y en los paneles de televisión, preparando su desembarco electoral para 2021.

Desde algún rincón de la Ciudad de Buenos Aires, el actual Presidente prendió la cámara el 23 de julio de aquel año para hacer un vivo de Instagram de su ciclo Demoliendo Mitos. El invitado del otro lado de la pantalla era Domingo Cavallo, a quien el propio Milei presentó ante su audiencia como quien había sido, según sus palabras de entonces, "el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina".

Durante la hora y media que duró la charla, frente a unas 4 mil personas conectadas en vivo, Milei repasó toda la trayectoria de Cavallo en el sector público y privado. Lejos de las críticas actuales, en esa transmisión el hoy presidente reivindicó sin vueltas tanto la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía durante el gobierno de Carlos Menem como su trabajo en la administración de la Alianza en 2001.

Uno de los ejes que se discutieron fue el paso de Cavallo por la presidencia del Banco Central en 1982. En aquel entonces, Milei atribuía la salida del economista de la entidad monetaria a su rechazo a estatizar los pasivos de las empresas: "No quiso nacionalizar la deuda de esa gente y esa gente hizo lobby para sacarlo. La verdad es que con solo mirar las fechas alcanza, es decir, usted se va justamente por no querer hacer eso y cinco meses después lo logran", sostuvo en aquella oportunidad.

Milei también había reivindicado la Convertibilidad de 1991 como "el plan de estabilización más exitoso de la historia argentina porque es el que más tiempo duró", destacando que tras el ajuste de precios el país llegó a ser el de "menos inflación del mundo".

También defendió el regreso de Cavallo al Ministerio de Economía en 2001 bajo el gobierno de Fernando de la Rúa al señalar que el economista asumió un enorme costo personal sin garantías de éxito: "En ese momento el doctor Cavallo no tenía nada para ganar y tenía todo para perder, porque si salía bien y lograba salvar al país de lo que se venía, es decir de las manos de la izquierda radical, ¿quién se iba a llevar el mérito? Se iba a llevar el mérito De la Rúa. Ahora, si salía mal, todos los costos se le iban a hacer pagar al doctor Cavallo".

Ese archivo de 2020 registró una postura muy distinta a la de hoy: según expresó Milei en aquella entrevista, sentía una profunda admiración y un gran afecto por el padre de la convertibilidad, asegurando que esa valoración estaba sustentada empíricamente, en una época en la que la Casa Rosada todavía no aparecía en su horizonte inmediato.