La Administración de Parques Nacionales declaró de interés la iniciativa de la empresa francesa Huttopia de construir campings de lujo en áreas protegidas de Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces. Sindicatos, ambientalistas y operadores locales alertan sobre el impacto ambiental.

La Administración de Parques Nacionales declaró de interés, mediante la Resolución 370/2026, un proyecto de la empresa francesa Huttopia para instalar y gestionar campings de lujo en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

Fue luego de una reunión en el marco del Argentina Week que se realizó en París entre directivos de la firma y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que desató alertas entre trabajadores del sector, cámaras turísticas y organizaciones ambientalistas.

La compañía europea, fundada en Lyon en 1999 y especializada en ecoturismo, proyecta la apertura de hasta seis sitios en el país hacia 2030. La concesión sería por 29 años y la inversión estimada es de u$s25,5 millones.

El plan generó fuerte controversia. Ante el avance de la iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, las diputadas nacionales Ana María Ianni y Sabrina Selva presentaron pedidos de informes en el Congreso, mientras que desde la Administración de Parques Nacionales indicaron que la propuesta atravesará evaluaciones técnicas y un posterior proceso licitatorio público.

Desde la organización Greenpeace cuestionaron el avance de emprendimientos turísticos a gran escala dentro de las reservas naturales. En diálogo con C5N, el coordinador de bosques de la entidad, Hernán Giardini, señaló a la periodista Felicitas Bonavitta : "El glamping es una especie de camping de lujo. Es más un hotel con una estructura de lona que es fácilmente desarmable. Pero, mientras está funcionando, tiene afluentes cloacales, uso del agua, uso del territorio, y hay que ver si donde se va a instalar no afecta a la flora y la fauna".

En esa línea, el referente ambientalista advirtió sobre la magnitud de la infraestructura proyectada en las áreas protegidas y el cambio de prioridades en la gestión oficial: "Se habla de 1.200 plazas. Es bastante gente. El Gobierno está priorizando nuevos negocios inmobiliarios y turísticos dentro de los Parques Nacionales y no focalizando en lo que tiene que ver con la conservación".

Trabajadores de Parques Nacionales rechazan el modelo de concesiones turísticas

Por su parte, los empleados del organismo expresaron su oposición al esquema de inversiones privadas en las reservas y denunciaron que el proyecto desplaza el desarrollo de las localidades vecinas.

El trabajador de Parques Nacionales Alejo Fardjoume afirmó: "Esto es como un RIGI ambiental. Sería darle facilidades a las inversiones en lo que es el turismo dentro de las áreas protegidas, desvirtuando lo que significa la conservación ligada a los territorios, a las comunicades y a las localidades vecinas".

Asimismo, el representante sindical sostuvo que el conflicto radica en la orientación exclusiva y el riesgo ecológico de las concesiones: "No estamos en contra del turismo. Estamos en contra de este modelo, que es un turismo para unos pocos, sin respetar las cuestiones ambientales".