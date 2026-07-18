Las trabas en el Congreso calientan la interna: las tensiones de Patricia Bullrich no son solo con Victoria Villarruel

La senadora apunta a la Mesa Política y a Federico Sturzenegger por trabarle las negociaciones que tiene hace varios meses con los dialoguistas en el Senado. Ambos sectores se tiran la pelota por la imposibilidad que tiene el oficialismo para tratar la Ley de Tierras, que se cayó por cuarta vez en ese recinto. Santilli amenaza y cambia la estrategia parlamentaria para adelante.

Esta semana estuvo centrada en el Mundial 2026 con la victoria de la Argentina ante Inglaterra por las semifinales, donde se jugó el sentimiento de soberanía y de reclamo histórico por las Malvinas. Pero también tuvo otro foco político en el Senado: el que pone en juego la soberanía territorial para presente y futuro.

Es que el debate por la modificación de la Ley de Tierras con el llamado proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno es también el debate por la protección del recurso en el continente. Esa modificación busca ni más ni menos que eliminar el tope del 15% de venta de territorio nacional a extranjeros como figura en la norma actualmente.

Ese debate que se dio en la Cámara alta tuvo como una de las protagonistas a la senadora y titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que fue la encargada después de todos los intercambios que se hicieron públicos con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, de conseguir las voluntades para el quorum y el posterior tratamiento de las modificaciones. Eso no salió bien ni para el Gobierno ni para Bullrich. Finalmente, el debate de ese proyecto se suspendió por cuarta vez.

Esas modificaciones están motorizadas por el "Coloso", como le suele decir el presidente, Javier Milei, a su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Las mismas comenzaron a sufrir cambios a partir de las negociaciones que abrió la exministra de Seguridad con los bloques dialoguistas para que el proyecto avance en términos parlamentarios.

Allí surgió la principal alternativa para que los gobernadores accedan a acompañar la propuesta con sus espadas en la Cámara alta: la modificación que habilitaría a cada provincia a definir su propio régimen para la venta de tierras. Esto no convenció al ministro desregulador y allí comenzaron las tensiones con la titular del bloque libertario. Según supo C5N, desde el entorno de Bullrich entienden que la negociación implica aceptar modificaciones y consideran que el planteo del Ministerio de Desregulación "es una discusión sin sentido" porque "lo pueden hacer igual".

Las diferencias entre la senadora y Sturzenegger quedaron expuestas y no tienen vuelta atrás. Las internas del oficialismo se profundizan cada día más e incluyen no solo las diferencias conceptuales o de posturas sobre los temas nacionales. Ahora, también pegan fuerte en el accionar que tienen los jugadores del Ejecutivo y del Legislativo con distintas miradas de ejecución sobre los pedidos del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La senadora cree que tanto el "Coloso" como la Mesa Política del Gobierno le bloquearon todas las alternativas y negociaciones que venía teniendo con los bloques dialoguistas, los senadores que responden a los gobernadores permeables a las ideas de Milei, y que por ese motivo se cayó el tratamiento de este último jueves.

Mientras tanto, desde Casa Rosada se ocuparon de instalar durante el cierre de semana que la Mesa Política mira de reojo y responsabiliza a la exministra de que se haya caído el tratamiento y que, a partir de eso, reconfigurarán la estrategia del Congreso para el segundo semestre.

Santilli se mete en el Congreso

Muestra de eso fue la reunión de emergencia que tuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al hombre de confianza de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, con el titular del bloque PRO en diputados, Cristian Ritondo, y el del Senado, Martín Goerling. De esa manera instalaron la idea de la conformación de una nueva estrategia y acercamiento al partido de Mauricio Macri. Además, advirtieron desde el Ejecutivo, según pudo saber este medio, que los proyectos de relevancia que hasta ahora venían entrando por el Senado empezarán a ingresar por la Cámara de Diputados después del receso invernal.

El movimiento de Santilli busca principalmente sacarle el rol central a Bullrich de ser siempre la clave para el nexo con los legisladores del PRO y también de la UCR. La premisa es intervenirle a la jefa de bancada libertaria el control que construyó con los aliados más los propios, que en total suman 44 voluntades: allí se cuentan los tres del PRO, más los 10 radicales y los 21 libertarios juntos con los dialoguistas provinciales. Esto no parece preocupar aún a la exministra, que confía en el diálogo que forjó con todos los sectores para poder conducir según se requiera a esas manos a la hora de votar.

En Casa Rosada, junto a Diego Santilli, Martín Goerling y Lule Menem, analizamos la agenda parlamentaria y los desafíos que tenemos por delante.



En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den… pic.twitter.com/oWLjoBGU2V — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 17, 2026

Además del proyecto de modificación a la Ley de Tierras, también empieza a sonar la nueva obsesión del Presidente sobre las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central que llevó adelante la gestión de Cristina Kirchner en el 2012. Pero eso será otro capítulo.

A modo de reflexión y por propia experiencia como exfuncionario cambiemita, Ritondo advirtió en sus redes sociales al salir de la Rosada el jueves por la noche: "En el PRO tenemos una convicción clara. Hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina. Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades". Todo un gran aviso para el Ejecutivo. Hay que buscar que los cambios no se puedan revertir cuando gane la presidencia otro espacio político, parece profesar la publicación.