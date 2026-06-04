4 de junio de 2026 Inicio
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Sesión en el Senado: aplazado el pliego de Michelli, el Gobierno busca aprobar el pago a los fondos buitres

El recinto es escenario del debate de diversos nombramientos judiciales, entre los que no está el de la jueza rechazada por el presidente Javier Milei, al ser cuñada de un periodista. También se tratará un proyecto que impulsa la inviolabilidad de la propiedad privada.

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El primero de los ítems a tratar refiere al Acuerdo de Conciliación con los holdouts.

El Senado de la Nación lleva a cabo este jueves una sesión clave para el Gobierno, que busca aprobar distintos pliegos judiciales, además de darle luz verde al proyecto de pago a los fondos buitres y otro que impulsa la inviolabilidad de la propiedad privada.

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En el debate sobre los nombramientos para el Poder Judicial no estará el de la abogada Verónica Michelli, cuñada de un periodista y cuya postulación a magistrada federal fue rechazada por el presidente Javier Milei, tras ser postulada por el oficialismo.

En la reunión de Labor Parlamentaria se definió aplazar el tratamiento del polémico pliego y avanzar con otros dictámenes emergentes de la Comisión de Acuerdos para votarlos en el recinto. Tras lograr un ajustado quorum, se dio comienzo a la sesión.

senado sesión
La sesión comenzará a las 11.

La sesión comenzará a las 11.

El temario del Senado

El primero de los ítems a tratar refiere al Acuerdo de Conciliación con los holdouts, el cual tiene dictamen desde el 19 de mayo pasado, fecha en la que se hicieron correcciones al texto original.

El acuerdo comprende a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp. El acuerdo de pago entre las partes se extiende hasta el 30 de junio y lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Rubén Kliksberg.

El otro texto a debatir es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

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