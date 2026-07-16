16 de julio de 2026 Inicio
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Nuevo capítulo en el cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich: "Debería dar un paso al costado"

En plena interna caliente, la senadora de La Libertad Avanza cruzó a la vicepresidenta con un mensaje en X. El posteo fue replicado por Javier Milei, que le dio su visto bueno.

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Interna caliente en LLA entre Villarruel y Bullrich. 

Interna caliente en LLA entre Villarruel y Bullrich. 

La interna entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo tras un posteo de la senadora de LLA donde dejó un contundente mensaje para la vicepresidenta: "Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado", escribió.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel se enfrentaron por chat y las conversaciones se filtraron. 
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El propio Javier Milei republicó el posteo de Bullrich, dejando ver su aprobación y de qué lado de la contienda está posicionado. Todo empezó con un tuit de Villarruel en la previa del partido de Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 que encendió la interna libertaria.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", escribió en clara alusión al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y, a la vez, marcando distancia con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Este jueves, las diferencias internas volvieron a quedar expuestas en plena sesión para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, cuando Bullrich y Villarruel discutieron en el recinto. Mientras la vicepresidenta quería suspender el tratamiento, la senadora de LLA defendió el proyecto que, en uno de sus capítulos, pretende habilitar la venta de tierras argentinas a extranjeros sin ninguna restricción.

En medio de la interna, el propio Milei avivó la disputa y, sin nombrarla, criticó a Villarruel en una entrevista radial en la que cuestionó sus posteos y la acusó de "kirchnerista". "Ya conocemos a los personajes de la escena política y ya sabemos de la miserabilidad y lo destructivos que pueden ser. El mensaje K es siempre el mismo. Hay gente que en un momento se disfrazó de otra cosa y ahora baja mensajes K", manifestó el Presidente.

Luego añadió: "Hay gente que decide repetir como loro la chicanería K, de política barata. Esto es mucho más simple: se va a resolver en las urnas", y continuó: "Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes que nadie les da importancia, tengan o no cargos importantes".

Bullrich versus Villarruel en el Congreso

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvieron una fuerte discusión en la previa a la sesión en el Senado que se llevó adelante este jueves y en la cual el oficialismo buscaba aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Tras la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra por la que obtuvo un lugar en la final del Mundial, la vicepresidenta habló con la senadora y protagonizaron un fuerte intercambio en WhatsApp. Todo comenzó con un cuestionamiento hacia la exministra de Seguridad por el día elegido para sesionar; la senadora se mostró disconforme con la postura y apoyó la idea del oficialismo de que se discuta la ley a partir de este jueves.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?", sostuvo la titular del Senado durante el intercambio, al tiempo que propuso que los legisladores permanecieran en sus provincias para acompañar los festejos en lugar de tratar una iniciativa que cuestionaba por su capítulo vinculado a la extranjerización de tierras.

La sesión finalmente se realizó, pero el oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto y debió postergar el tratamiento de la iniciativa. Ese desenlace profundizó el enfrentamiento entre ambas dirigentes, que ya habían evidenciado diferencias sobre el contenido de la ley.

Patricia Bullrich en la sesión de este jueves.

Patricia Bullrich en la sesión de este jueves.

Tras la difusión de la conversación, Villarruel utilizó su cuenta de X para responsabilizar a Bullrich por la filtración. "Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas", escribió, antes de rematar: "Esos son métodos usuales de la casta".

Bullrich defendió la reforma de la ley con el objetivo de atraer inversiones y aseguró que no habilita la compra de tierras por parte de extranjeros, mientras que Villarruel sostuvo que la norma flexibiliza los controles vigentes y cuestionó su tratamiento.

El momento de tensión creció cuando ambas comenzaron con descalificaciones personales. Fuentes cercanas a Villarruel le confirmaron a C5N que Bullrich buscó mostrar un alineamiento en el bloque en un momento donde aseguran que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, comenzó a intervenir la bancada.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

La picante conversación entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

La conversación de WhatsApp filtrada derivó en un fuerte cruce sobre el rumbo del Gobierno y la situación económica. Mientras Bullrich defendió el proyecto impulsado por Javier Milei al afirmar que buscaba promover el desarrollo del país, Villarruel respondió que "están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia" y cuestionó la realidad social.

Con el intercambio cada vez más tenso, Bullrich arremetió contra la vicepresidenta: "¡Si no te gusta, renunciá!", escribió la senadora en una postura de defensa a las políticas del Gobierno. Villarruel rechazó esa exigencia, reivindicó la legitimidad de su cargo, redobló las críticas contra la propuesta de ley y remató: "Andá a chuparle las medias a Karina".

La pelea terminó con insultos, chicanas y referencias cruzadas a otros integrantes del oficialismo. El episodio expuso, otra vez, la profundidad de las diferencias internas entre Villarruel y un sector clave de La Libertad Avanza, en un momento político especialmente sensible para el Gobierno.

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