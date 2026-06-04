4 de junio de 2026 Inicio
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El cruce entre Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich por el homenaje a Ni Una Menos: "Te felicito porque dijiste femicidios"

La legisladora del Partido Justicialista apuntó contra la exministra de Seguridad, quien se sumó al pedido de minuto de silencio y recordó que en los últimos dos años disminuyeron un 25% los femicidios: "Dejame hablar porque no te interrumpí, tranquilizate querida".

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Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich. 

Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich. 

Al comienzo de la sesión de este jueves se realizó un minuto de silencio por el Ni Una Menos, homenaje que terminó en escándalo y un fuerte cruce entre la legisladora justicialista Juliana Di Tullio y su par de La Libertad Avanza Patricia Bullrich.

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"La realidad es que en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios, y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas de las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos un 25% los femicidios", manifestó la jefe del bloque de senadores oficialistas.

Además, apuntó a la "partidización" de la multitudinaria marcha realizada el miércoles en el Congreso de la Nación. "La verdadera política se ve en las estadísticas, este Gobierno bajó con sus números siendo fuerte contra los asesinos, siendo duros y generando políticas preventivas el 25%. Hoy Argentina tiene la tasa de homicidios más baja de América Latina", remarcó Bullrich.

La senadora justicialista tomó la palabra luego, recordó que los femicidios en el país son un tema "sensible", el cual debería mostrar a toda la política junta como un mensaje para la sociedad.

"Dejame hablar Patricia porque no te interrumpí. Patricia tranquilizate querida. Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace la ministra de Seguridad de tu Gobierno que habla de homicidios, no habla de femicidios", le reprochó Di Tullio.

De esta manera recordó las palabras de Alejandra Monteoliva, quien había hablado por primera vez sobre el caso Agostina, durante la conferencia de prensa para presentar las estadísticas criminales de 2025, y evitó usar la palabra "femicidio".

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