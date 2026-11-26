Seguí la sesión en el Senado, en vivo: se debate la suspensión de las PASO La Cámara alta sesionará este jueves desde las 12 para tratar la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que propone suspender las primarias de 2027. Por Agregar C5N en









X @SenadoArgentina X @SenadoArgentina

El Senado reliza este jueves una sesión con la reforma electoral como uno de los principales temas de la agenda parlamentaria. El proyecto impulsado por La Libertad Avanza propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027 y contempla otros cambios en el sistema electoral.

La iniciativa también incorpora la implementación de Ficha Limpia, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y modificaciones en el régimen de publicidad electoral. Para conseguir la aprobación, el oficialismo necesita reunir 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta.

Otro de los proyectos centrales será la Ley de Prevención de la Ludopatía y regulación de las apuestas online, que cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024. La propuesta establece restricciones a la publicidad y el patrocinio de las plataformas de apuestas, además de medidas para limitar el acceso de menores de edad al juego. También se tratará una iniciativa complementaria para combatir los sitios ilegales.

El temario incluye, además, acuerdos para designaciones judiciales y diplomáticas, la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista Profesional, iniciativas vinculadas con la emergencia de las pymes y una reducción del IVA para productos derivados de la mandioca.