Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la Ley de Glaciares

En medio de la tensión por la detención de activistas y la represión a la prensa en el Congreso, la Cámara alta lleva adelante la sesión especial como previa del debate de la reforma laboral y el régimen penal juvenil de este viernes.

El Senado debate este jueves un conjunto de proyectos impulsados por el oficialismo , entre los que se destacan la reforma de la Ley de Glaciares, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación de designaciones diplomáticas.

El Gobierno promulgó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, tras su sanción en el Congreso

La sesión se lleva a cabo en medio de un contexto de suma tensión tras la detención de activistas de Greenpeace y el feroz ataque a la prensa en las inmediaciones del Congreso . Además, a 24 horas de dos votaciones clave para el Gobierno: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, previstas para ser tratadas por la Cámara alta este viernes.

El eje central del temario será la modificación de la Ley 26.639, que establece el marco de protección de glaciares y del ambiente periglacial. La propuesta introduce cambios en la definición de las áreas protegidas, al diferenciar entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales” , y dispone que su incorporación como reservas estratégicas quede sujeta a estudios técnicos elaborados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción.

De ese análisis, entonces, dependerá cuáles serán las zonas integrarán el Inventario Nacional de Glaciares y, en consecuencia, quedarán bajo un régimen de protección especial.

Desde el oficialismo argumentan que la iniciativa apunta a otorgar mayor precisión a la normativa vigente y brindar previsibilidad jurídica. No obstante, el proyecto tiene impacto directo en regiones donde coexisten reservas de agua dulce y actividades productivas, lo que reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y resguardo ambiental.

La ratificación del Mercosur-Unión Europea que firmó el gobierno de Javier Milei

Otro punto relevante será la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los tratados comerciales más significativos para ambos bloques. El entendimiento prevé una reducción progresiva de aranceles y una mayor apertura del comercio en un mercado ampliado de más de 700 millones de personas. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, donde cosechó un respaldo mayoritario.

El acuerdo contempla la eliminación de la mayoría de los aranceles que hoy gravan exportaciones del Mercosur hacia Europa y abre nuevas oportunidades para distintos sectores. En el caso argentino, el Gobierno proyecta un impulso a las ventas externas de productos agroindustriales como aceites y derivados de soja, cítricos, pesca, carne y biodiésel, entre otros complejos exportadores.

Las intervenciones en el recinto sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", expresó el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni.

“Nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con la Unión Europea con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa y, también, creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias”, señaló por su parte el senador justicialista Jorge Capitanich.

"Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla. Sin industria no hay nación, sin trabajo no hay justicia y sin justicia social no hay una patria en donde la gente tenga dignidad", manifestó el senador justicialista Marcelo Lewandowski.

"Aun con la aprobación de este acuerdo, nada se lograra si no se logra una política de desarrollo federal. El gobierno nacional con cada una de las jurisdicciones deberán trabajar juntas, solo de esa forma llegaremos a los objetivos esperados", remarcó el jefe del bloque Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora.

La designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

La sesión especial convocada para este jueves incluye además el tratamiento del pliego para designar a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica y representante ante la Unión Europea.

El debate se enmarca en una agenda legislativa atravesada por reformas estructurales que el oficialismo busca avanzar en el Congreso, con especial atención en los cambios laborales y el nuevo régimen penal juvenil que llegarán al recinto en las próximas horas.