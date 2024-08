Se resquebraja el bloque de La Libertad Avanza en Diputados: "Nada es normal"

“La diferencia es que yo salí a los medios a decir la verdad. Hay un común denominante entre las fuentes libertarias y es que: les gusta hablar mal de los compañeros de bloque en off. Todos cagones”, se descargó.

Genocidas - Ezeiza - visita diputados La Libertad Avanza

Luego agregó: “Y lo que está pasando, es que, el único que debería dirigir el bloque y dar explicaciones a la prensa del desarrollo de las sesiones (caídas o no) es el diputado Gabriel Bornoroni, pero no es lo que sucede. Nada en este espacio es normal".

Sobre la sesión fallida del 7 de agosto, que debió suspenderse por falta de quórum, disparó: "Una diputada se toma el lujo de señalarme a mí como ‘funcional a los K’ por haber llegado tarde a la sesión porque el vuelo AR 1711 no despegó por una falla técnica”.

Hablando puntualmente de Lemoine, comentó que “no solo miente sino que, además, busca manchar nuestro trabajo. Como buscó manchar la reputación de colegas mujeres de este mismo bloque, contando intimidades y vaya a saber uno qué más".

Diputados del PRO y La Libertad Avanza pidieron una nueva sesión especial para tratar la visita de libertarios a genocidas

Legisladores del PRO y La Libertad Avanza elevaron este viernes un pedido al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem para que convoque a una sesión especial para el miércoles 14 de agosto en el Congreso de la Nación para tratar la visita de libertarios a genocidas

“Nos dirigimos a Ud. en virtud de lo establecido en los art. 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, a los efectos de solicitarle quiera tener a bien convocar a Sesión Especial para el día miércoles 14 de agosto de 2024 a las 11 hs”, expresa el escrito.

Los diputados que firmaron el pedido fueron: Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, Nicolás Mayoraz, Facundo Correa Llano, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, José Núñez, Santiago Santurio, Gabriel Bornoroni, María Eugenia Vidal y Sabrina Ajmechet.

Martín Menem

Luego de que se cayera la sesión especial del pasado miércoles, convocada para discutir dos proyectos de seguridad, junto a otros temas, por falta de quórum, Martín Menem, cargó contra el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, y marcó que "pusieron por encima otros intereses”.

En diálogo con Radio Mitre, el titular de la Cámara Baja hizo referencia a la sesión caída donde también estaba previsto que se trate la visita de diputados libertarios a genocidas con otros temas y expresó que "simplemente no hubo quorum".

En ese sentido, destacó que se iban a tratar varios temas durante la sesión: "Algunas mezquindades políticas hacen que algunos legisladores pongan por encima otros intereses. Estaban dadas todas las condiciones para llevar adelante varios temas, entre ellos el más importante y el que más hace mella, el del banco de datos genéticos”.

La última sesión convocada se cayó en la Cámara de Diputados

La sesión de Diputados prevista para el pasado miércoles al mediodía se cayó por falta de quórum, luego de que los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Hacemos Coalición Federal (HCF) no bajaran al recinto porque no hubo acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria, por lo que no se trató el repudio a la visita de diputados a genocidas y tampoco la resolución sobre la denuncia contra Alberto Fernández por parte de Fabiola Yañez por violencia de género.

Uno de los principales conflictos se relaciona con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores de la última dictadura detenidos en la cárcel de Ezeiza. Mientras Unión por la Patria quería impulsar una comisión de investigación, el oficialismo acordó con la oposición dialoguista que la cuestión se limitaría a una expresión de repudio. Además, había una propuesta de Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que estuvo en el encuentro con Astiz, que buscaba armar otra comisión de investigación.

En medio de este y otros desacuerdos, el bloque de Miguel Ángel Pichetto demostró su fuerza al no bajar al recinto. Tampoco se presentó el Frente de Izquierda parte de Innovación Federal (IF). Por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) hubo tres ausentes con aviso: Gerado Cipolini por enfermedad, y Facundo Manes y Manuel Aguirre por licencia.

Al fracasar la sesión, tampoco pudo tratarse un proyecto de resolución presentado por UxP donde se exhorta a las "autoridades competentes" a investigar la denuncia por violencia de género que Yañez presentó contra el expresidente Fernández para "esclarecer los hechos" y "determinar responsabilidades".

También expresa la "profunda preocupación" del bloque ante la denuncia. "En este sentido, corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima", remarcaron.