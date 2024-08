Marcela Pagano cruzó a Lilia Lemoine por la frustrada sesión en Diputados: "Sos una mitómana"

La experiodista fue acusada por su compañera de bloque de no haber dado quorum el miércoles en la Cámara baja para la sesión en la que se iba a tratar la visita de un grupo de legisladores libertarios a genocidas presos en la cárcel de Ezeiza.

La diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano cruzó a su compañera de bloque Lilia Lemoine , a quien calificó de "mitómana" por haberla acusado en una entrevista radial de no haber dado quorum el miércoles en la Cámara baja para la sesión en la que se iba a tratar la visita de un grupo de legisladores libertarios a genocidas presos en la cárcel de Ezeiza .

"@lilialemoine sos una MITÓMANA no solo estuve presente y di el quorum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de diputados sabes hacer) sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre @lulumicart y que también dio quorum, además MENTIROSA sabes perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad, ese grupo de Rusia fue designado a mi cargo por @MenemMartin", publicó Pagano en la red social X.

"Mala compañera y destructora de espacios de trabajo! Y no me fui a ningún lado, el homenaje a las monjas francesas fue un día antes y como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas. Y vos de qué lado estás?", preguntó la experiodista.

@lilialemoine sos una MITÓMANA no solo estuve presente y di el quorum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de diputados sabes hacer) sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre @lulumicart y que también dio quorum, además… pic.twitter.com/IBc1F2dIm7 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 10, 2024

Por qué se cayó la sesión del miércoles en Diputados

La sesión de Diputados prevista para el miércoles se cayó por falta de quórum, luego de que los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Hacemos Coalición Federal (HCF) no bajaran al recinto porque no hubo acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria, por lo que no se trató el repudio a la visita de diputados a genocidas.

Uno de los principales conflictos se relaciona con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores de la última dictadura detenidos en la cárcel de Ezeiza. Mientras Unión por la Patria quería impulsar una comisión de investigación, el oficialismo acordó con la oposición dialoguista que la cuestión se limitaría a una expresión de repudio. Además, había una propuesta de Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que estuvo en el encuentro con Astiz, que buscaba armar otra comisión de investigación.

En medio de este y otros desacuerdos, el bloque de Miguel Ángel Pichetto demostró su fuerza al no bajar al recinto. Tampoco se presentó el Frente de Izquierda parte de Innovación Federal (IF). Por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) hubo tres ausentes con aviso: Gerardo Cipolini por enfermedad, y Facundo Manes y Manuel Aguirre por licencia.