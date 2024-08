Una de las diputadas libertarias que visitó a genocidas reveló: "Esto tenía un okey de Patricia Bullrich"

En ese sentido, precisó cómo ingresaron los diputados a la cárcel de Ezeiza para mantener el encuentro. "Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos. Fue todo muy irregular. De hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", afirmó.

En tanto, rechazó el proyecto de ley para buscar la liberación de genocidas: "Le comuniqué a Beltrán que no me iba a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia. No merecen que gastemos nuestro tiempo. Fueron horas desagradables. No me quedó otra que quedarme ahí, en un momento de la reunión pedí retirarme y me pidieron que esperara para salir todos juntos".

También, afirmó que determinó no participar activamente de la visita, a pesar de que permaneció en el lugar. "Les comenté que no quería participar, que no iba a presentarme con los genocidas, que iba intercambiar información ni dialogar porque me repugnaba, estaba descompuesta del estómago", marcó.

Bullrich Seguridad La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Un proyecto de ley para liberar genocidas: el detrás de la visita de diputados libertarios a represores

Un informe de Argenzuela por C5N expuso que la reunión de un grupo de diputados de La Libertad Avanza con genocidas de la última dictadura cívico-militar se llevó a cabo en el marco del objetivo de avanzar en un proyecto de ley para que condenados por delitos de lesa humanidad sean liberados de la cárcel.

El periodista Mauro Federico presentó un informe en el reveló uno de los ejes principales del encuentro entre los diputados libertarios y los genocidas: "Esto comienza el 14 de marzo e involucra a sectores de la Iglesia ligados a la obra de Dios, Opus Dei, 13 diputados de La Libertad Avanza y 5 abogados y juristas. Esta es la planificación de un proyecto para que los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad sean liberados de las cárceles".

"Esto empieza con una serie de reuniones que se llevaron a cabo en un lugar ubicado en Montevideo 871", agregó el comunicador en tal sentido. También dio a conocer un video sobre una recorrida del sitio, encabezada por el cura Javier Olivera Ravasi, quien se trata del "hijo de un genocida condenado a perpetua que es uno de los tantos que goza de domiciliaria, llamado Jorge Olivera", expresó Federico.

En tanto, precisó los puntos de los cónclaves que se llevaron adelante en el lugar. "Se reunían para diseñar un plan de presión y lobby sobre la agenda parlamentaria y lograr una ley que permitiera que los militares presos queden finalmente en libertad. Se hicieron por lo menos tres reuniones para organizar las visitas al penal y para acordar los términos en los que iban a elaborar este proyecto de ley", manifestó.

"También allí se diseñó un plan para cargar contra los jueces y fiscales pro derechos humanos. Querían posicionar en lugares estratégicos a dirigentes y funcionarios que pudieran cumplir con el plan final que no sólo era liberar sino también llevar adelante una contraofensiva contra los organismos de derechos humanos y aquellos jueces que hayan trabajado para satisfacer el deseo de justicia de los organismos de derechos humanos", agregó en esta línea.