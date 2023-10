Se normaliza el abastecimiento de combustible en todo el país

Entre los eventos que llevaron al desabastecimiento, las empresas enumeraron niveles extraordinarios de demanda, elecciones presidenciales que generaron más movimiento de personas, inicio de la siembra agrícola, una dependencia mayor a la habitual de importaciones y una sobredemanda generada por la expectativa de falta de combustible.

De acuerdo a fuentes oficiales, YPF viene aumentando sus niveles de despacho desde sus terminales. La semana pasada fue récord y se estima un crecimiento del despacho del 34% en naftas y 28% en gasoil a partir de esta semana.

El sábado, Massa advirtió a las empresas petroleras que el abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio debe estar resuelto para la medianoche del martes.

"Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos", expresó durante una conferencia de prensa brindada en San Miguel de Tucumán, donde participó en el acto de jura del gobernador Osvaldo Jaldo.

"En algún momento, hubo algunos que especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación, entonces por ahí guardaron. Después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de descongelamiento, y se hablaba del 20% de aumento, de 40% de aumento. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global", señaló el ministro y candidato a presidente.

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, reiteró este lunes su advertencia a las empresas petroleras por el desabastecimiento de combustibles y describió que "hoy, el abastecimiento es evidente que creció. Ayer a la tarde empezó a aparecer mágicamente combustible que no estaba".

En diálogo ante la prensa previo a ingresar al Ministerio de Economía y con el móvil del periodista Nicolás Munafó por C5N, Massa volvió a advertir a las petroleras que deben restablecer el abastecimiento en surtidores: "Con el tema de combustibles fui claro. Las petroleras tienen hasta mañana a las 12 de la noche para resolverlo, ya lo saben".

"Entiendo que productoras, destilerías y las cámaras de estaciones de servicio están trabajando en un cronograma de abastecimiento", expuso.

En tanto, aseveró que se debe priorizar el suministro de petróleo y explicó: "Esto de que tengamos récord de producción de petróleo este año y de exportaciones y darnos cuenta de alguna manera haya una contradicción de que ese petróleo no llegue a la gente nos tiene que por lo menos llamar la atención y darnos cuenta de que es importante que el Estado regule las relaciones sociales para proteger a los consumidores".

También marcó los altos costos en caso de que el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, se imponga en el balotaje. "Liberar precios significa que la nafta se pague $800, que es lo que propone Milei. Es muy importante que el Estado haga valer su energía para cuidar a los ciudadanos. Es importante contar que la educación pública la tenemos que defender, que la industria nacional la tenemos que defender", aseveró.

"El otro proyecto aplica aranceles y voucher, con un modelo de colgar la bandera de Estados Unidos en el Banco Central", enfatizó el titular del Palacio de Hacienda en esta línea.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa volvió a expresar su apoyo al ministro de Economía, Sergio Massa, en medio de la escasez de combustible que se registra en los últimos días. Las petroleras confirmaron que el abastecimiento se normalizará en breve y que se está trabajando para eso desde el jueves. Mientras tanto, el gremio llamó a un paro el miércoles.

"Estamos siendo rehenes de la ambición del grupo económico que nada tiene que ver con lo que se produce en Vaca Muerta. Vemos y escuchamos que las empresas hablan todos los meses de los récords de producción, se trabaja 24 horas por día, y que justo en este momento político haya desabastecimiento, tiene que ver con dos cosas: primero, con la especulación; y segundo, con una cuestión política. Cualquiera se da cuenta", expresó Marcelo Rucci, líder sindical de Vaca Muerta, en diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana, por C5N.

"No puede ser que no tengamos combustible y que haya diez barcos esperando para llevarlo al exterior. Entonces es una clara muestra de que acá están corriendo otros intereses que no son los de los argentinos", consideró.

El gremialista sostuvo que "es algo intencional de parte del empresariado, no tengo ninguna duda. Tenemos una elección de por medio y es una clara extorsión al Gobierno nacional para hacer posible la ambición desmedida de los empresarios tengan un resultado feliz para ellos".

"Hay una ley de autoabastecimiento que dice que el excedente puede ser el que salga y pueda ser vendido al exterior. Nosotros tenemos diez barcos en el puerto para esperar para salir y no tenemos abastecimiento acá. Esto es una maniobra. Lo que dijo Massa es lo que corresponde. Primero hay que autoabastecer y después exportar", concluyó Rucci.