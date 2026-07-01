1 de julio de 2026 Inicio
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Pánico en una escuela de Neuquén: un alumno ingresó un arma y baleó a un compañero

El hecho ocurrió en una escuela secundaria de Cutral Co. La víctima, de 13 años, recibió un disparo en un brazo. Investigan cómo el menor ingresó el arma al establecimiento y por qué realizó el ataque.

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“El chico tiene una herida de arma de fuego”, aseguró el consejo provincial de Educación provincial

Un estudiante entró con un arma de fuego cargada a una escuela de la localidad de Cutral Có, en Neuquén, e hirió a un compañero mientras la manipulaba dentro del aula. Afortunadamente, la víctima está fuera de peligro.

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El episodio ocurrió este martes cerca de las 14.20, durante el horario de clases, en la CPEM N.º 6. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, un alumno ingresó al establecimiento con una pistola escondida entre sus pertenencias y, mientras la manipulaba dentro del aula, el arma se disparó accidentalmente.

Tras el disparo, rápidamente el Consejo Provincial de Educación (CPE) activó el protocolo e intervinieron en el caso los equipos docentes, de apoyo pedagógico, de gobierno y conducción. Además, indicaron que el alumno de 13 años recibió el disparo en el brazo, que tuvo un orificio de entrada y salida. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde recibió atención, recibió el alta y está fuera de peligro.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud indicó que la lesión se localizó en el sector distal del antebrazo izquierdo. Los estudios realizados descartaron fracturas y determinaron que la herida afectó únicamente tejidos blandos y la piel.

Pánico en una escuela de Neuquén: investigan cómo ingresó el arma

En medio de la investigación, indicaron que tras el hecho el alumno fue apartado rápidamente a otro sector del establecimiento hasta la llegada de las autoridades y policiales. Además, funcionarios judiciales trabajaron en el lugar para preservar a escena y secuestraron el arma utilizada.

También se tomaron declaraciones a docentes, directivos y estudiantes que presenciaron el episodio para tratar de reconstruir la secuencia. “Están intentando establecer las circunstancias previas a las cuales este chico llegara para lograr a obtener el arma de fuego, que estaba cargada, que se dispara. Que se haya disparado quiere decir que el arma no tenía el seguro colocado”, describió el periodista de C5N, Diego Gabriele.

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