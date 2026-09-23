YPF incorporó el primer set de fractura eléctrica de Argentina para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta YPF sumó al país el primer equipo de fractura eléctrica para operaciones no convencionales, desarrollado por Halliburton. El sistema, clave para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, promete mayor eficiencia y precisión que los equipos tradicionales. Por Agregar C5N en









Es un hito tecnológico que marca un nuevo paso en la transformación de la industria energética argentina.

YPF incorporó al país el primer set de fractura eléctrica para operaciones no convencionales, un hito tecnológico que marca un nuevo paso en la transformación de la industria energética argentina y fortalece las capacidades operativas necesarias para acompañar la creciente actividad en Vaca Muerta.

Desarrollado por Halliburton, el nuevo sistema representa un avance significativo respecto de los equipos convencionales de fractura. Su tecnología eléctrica permite una operación más eficiente y confiable, con mayor precisión en el control de los parámetros operativos y una reducción de las tareas de mantenimiento asociadas a sistemas tradicionales.

“Estamos incorporando la última tecnología disponible en el mundo para seguir mejorando la productividad, la eficiencia y la competitividad de nuestras operaciones. Nuestro objetivo es claro: convertir a YPF en la compañía de no convencionales más importante del mundo, y eso requiere innovar permanentemente e incorporar las mejores soluciones disponibles para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta”, señaló Matías Farina, vicepresidente ejecutivo de Upstream de YPF.

La llegada de este equipamiento se enmarca en el plan de crecimiento de la compañía y en la estrategia 4x4, orientada a acelerar el desarrollo de sus recursos no convencionales mediante la incorporación de tecnologías que mejoren la productividad, optimicen los tiempos de operación y eleven los estándares de desempeño ambiental.

El nuevo set de fractura eléctrica incorpora unidades de bombeo capaces de entregar de forma sostenida hasta 5.000 caballos de fuerza, con sistemas de control de precisión que permiten realizar ajustes instantáneos durante la operación. Además, su configuración eléctrica reduce la dependencia de componentes mecánicos tradicionales, mejora la confiabilidad operativa y contribuye a optimizar los tiempos de ejecución en locación.