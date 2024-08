Rocío Bonacci confirmó maltratos hacia Lourdes Arrieta: "La acusan de jugar en contra del Gobierno"

Bonacci consideró que "no es cierto" que Arrieta sea una operadora kirchnerista y defendió a su colega. "Su reacción, totalmente humana, fue explotar de ira y en llanto. Ella se retiró porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, pidió que se llame a seguridad. La diputada Marcela Pagano abrió la puerta, y en ese momento ingresaron los de seguridad y se la llevaron", relató Bonacci.

La diputada de La Libertad Avanza reconoció que "la agresión de Mayoraz fue en un tono elevado" aunque aclaró que "no hubo ningún insulto, solo señalamientos injustos".

"No me consta que haya habido violencia de género. Fue un momento duro, es incómodo, realmente el bloque no está bien, pero me parece que la diputada está en su derecho de defenderse, como mujer y como persona que ella es", advirtió Bonacci.

Al ser consultada sobre si acompañará el pedido de expulsión del bloque para Arrieta, Bonacci se diferenció de sus compañeros.

"Me parece que no debe ser expulsada. Estamos tratando de que el bloque esté más unido. Lo que pasó hoy es parte del mal manejo del bloque. Si la expulsan a Arrieta vamos a tomar cartas en el asunto, porque no me parece lo correcto y tampoco me parece que tenga que soltarle la mano a ella. La acompaño como mujer y como colega, es una persona valiente que se atrevió a decir la verdad", apuntó Bonacci.

"Me molesta demasiado que cuando la diputada Arrieta habla hay diputados que le hacen señas de que está loca, se ríen a espaldas de ella... Me duele, no me parece que sea la forma correcta de manejarnos entre nosotros. No acompaño el pedido de expulsión ni de casualidad", concluyó.