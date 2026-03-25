El Gobierno iniciará el proceso de la privatización de la empresa Intercargo El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este jueves publicarán las condiciones para la venta total de la empresa de rampas. Manuel Adorni anunció que el 10% de lo recaudado servirá para financiar la compra de armamento y equipamiento militar. Por + Seguir en







Caputo anunció el inicio de la gestión de venta de Intercargo. Redes sociales

El ministro Luis Caputo anunció que el Gobierno presentará en las próximas horas las bases para privatizar Intercargo, la firma prestadora de servicios de asistencia en tierra a aeronaves. La decisión pretende generar mayor eficiencia operativa y una parte de los ingresos por la venta estará destinada a la compra de armamentos y equipamiento militar, según Manuel Adorni.

"Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país", informó "Toto" Caputo en la red X. El ministro destacó que la medida forma parte de una transformación profunda del mercado aerocomercial actual.

Según el jefe de la cartera económica, este movimiento permitirá incorporar nuevos prestadores para "generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios". El plan de la administración libertaria incluye la desregulación de la actividad y las autoridades esperan que la participación privada optimice los recursos en las terminales.

La privatización de la entidad se llevará a cabo con la empresa en pleno funcionamiento operativo en las sedes aeroportuarias y conservará sus contratos, licencias y operaciones vigentes con proveedores. El proceso implica la transferencia total de la compañía y la desvinculación completa del Estado Nacional como accionista único.

Embed Privatización de Intercargo



Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país.



Es un paso más en el proceso de transformación del sector… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 25, 2026 Caputo aseguró que, con la venta del paquete accionario, "reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras". El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el objetivo principal reside en promover la libertad económica y resaltó la importancia de generar condiciones para la inversión.