18 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La Libertad Avanza se abstuvo en un proyecto del Senado por los 50 años del golpe militar

El Senado aprobó un proyecto de declaración por los 50 años del golpe de 1976 tras un debate atravesado por tensiones políticas, con el oficialismo y la oposición negociando modificaciones y la abstención del bloque libertario.

Por
Tensión por una resolución en la Cámara alta sobre el 24 de marzo.

Tensión por una resolución en la Cámara alta sobre el 24 de marzo.

@SenadoArgentina

Con más disputas de las que deberían presentarse, dada la relevancia del tema, este miércoles el Senado aprobó una resolución en relación a los 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en la Argentina, el 24 de marzo de 1976.

El Senado inaugura el periodo de sesiones ordinarias. 
Te puede interesar:

El Senado inaugura las sesiones ordinarias con el debate por la designación de Crexell como embajadora

Pasado el mediodía, el senador Wado de Pedro (UxP) ingresó un proyecto de declaración, no era parte del temario de la sesión, que declaraba "el compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la República Argentina".

El texto comenzaba sosteniendo: "El 24 de marzo de 2026 se cumplen cincuenta años del golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional en nuestro país e inauguró la última dictadura cívico-militar. A medio siglo de aquel hecho y como parte de un ejercicio permanente de Memoria y fortalecimiento de la vida institucional y el Estado de Derecho, el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de renovar el compromiso democrático que la sociedad argentina fue construyendo a lo largo de estas décadas".

El senador radical Eduardo Vischi, manifestó estar de acuerdo con el proyecto pero no con sus fundamentos. Desde el peronismo se aceptó hacer esos cambios, y el conflicto se desató cuando Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza, intentó boicotear la iniciativa, pidiendo cambios en la resolución y argumentó que el proyecto no había sido presentado con el suficiente tiempo.

Los distintos bloques intentaron acordar un texto y ante la falta de acuerdo, Bullrich intentó insistir con el texto propio de LLA y al no lograrlo, intentó dejar sin quorum la sesión.

Frustrado el intento y ante la insistencia de la mayoría del pleno para avanzar con la votación, el oficialismo decidió abstenerse.

Posteriormente, Bullrich publicó en sus redes sociales un descargo en el que acusaba al kirchnerismo de adueñarse de los Derechos Humanos y de haber impuesto "una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patobullrich/status/2034402338098884899?s=46&t=QS2ck4DTukq2BnAtk0fcBg&partner=&hide_thread=false

El Senado inauguró las sesiones ordinarias

El Senado de la Nación inauguró este miércoles, a las 14, el periodo de sesiones ordinarias con el inicio del tratamiento de los pliegos de la senadora neuquina Lucila Crexell, quien aportó un voto clave para aprobar la Ley Bases en 2024, propuesta como embajadora de Canadá; y del juez Carlos Mahiques, a quien el oficialismo tiene intenciones de extenderle 5 años más en su cargo.

Te puede interesar:Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni que viajó en el avión presidencial

La sesión fue acordada en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que en ese momento la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.

Técnicamente lo que ocurre esta tarde es la formalidad parlamentaria en cumplimiento del artículo 22 del reglamento del Senado. Los pliegos, sean de partidos político, diplomáticos o fuerzas armadas, siempre ingresan por la Cámara alta para su lectura y porque tiene que ser dictaminados por la Comisión de Acuerdos, luego de ser incluidos en la orden del día, son remitidos nuevamente al recinto para su aprobación o rechazó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei celebró el IPM y volvió a elogiar al ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei aseguró que la inflación mayorista "está bajando" y "anticipa" la tendencia minorista

Blanca Alba Fuenzalida tenía 73 años.

Crimen en Lanús: una jubilada murió tras un tiroteo entre vecinos y jóvenes en moto

La inflación no cede y pone en jaque uno de los principales activos del Gobierno.

La peor noticia para el Gobierno no es el escándalo por la esposa de Adorni: es la economía

Adorni brindó una entrevista a Forbes Argentina. 

Adorni, tras la polémica por el viaje con su esposa: "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse"

El Presidente habló sobre un video en el que un robot sirve café.

Milei: "Van a empezar a llorar industria nacional y empleo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
play

Caputo defendió a Manuel Adorni: "Nada de lo que hizo le costó un centavo a los argentinos"

Rating Cero

Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul en el videoclip de Tini Stoessel.

Tini Stoessel hizo un impactante anuncio que incluye a Messi, De Paul y Susana Giménez

Sabrina comparte un grupo de paddle con el exfutbolista. 

Romance secreto: ¿Sabrina Rojas se puso de novia con un exfutbolista?

La mediática defendió su derecho a la palabra sobre cualquier tema que considera necesario.

"Agradezcan que hablé poco": el aviso de Cami Mayan tras el ataque de Coscu

La mediática aseguró que estuvo con el cantante mexicano cuando trabajaba en Televisa.

Yanina Zilli se burló de Andrea del Boca por su relación con Luis Miguel: "Estuve dos años..."

Emilia Mernes y Tini Stoessel en el videoclip La_Original.mp3

Dos ex novios de Emilia Mernes opinaron sobre la interna con Tini y María Becerra: "Todo sale a la luz"

Las amigas terminaron limando sus asperezas en público.
play

"Ahí la tenés a la traidora": Momi Giardina rompió todos los códigos con Sofi Martínez

últimas noticias

Milei vuelve a subirse al avión presidencial.

Milei refuerza su agenda internacional y viaja a Hungría para una cumbre conservadora

Hace 21 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de marzo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3357 del miércoles 18 de marzo de 2026

Hace 35 minutos
Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul en el videoclip de Tini Stoessel.

Tini Stoessel hizo un impactante anuncio que incluye a Messi, De Paul y Susana Giménez

Hace 1 hora
Maradona salta con el puño en alto y le gana a Shilton.

Tras el escándalo de la Copa Africana, en Inglaterra quieren que se revise la "Mano de Dios"

Hace 1 hora
El ataque de Irán a Ras Laffan en Qatar.

Irán atacó un importante complejo gasífero en Qatar como represalia contra EEUU e Israel

Hace 2 horas