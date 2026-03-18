La Libertad Avanza se abstuvo en un proyecto del Senado por los 50 años del golpe militar

El Senado aprobó un proyecto de declaración por los 50 años del golpe de 1976 tras un debate atravesado por tensiones políticas, con el oficialismo y la oposición negociando modificaciones y la abstención del bloque libertario.

Tensión por una resolución en la Cámara alta sobre el 24 de marzo.

Con más disputas de las que deberían presentarse, dada la relevancia del tema, este miércoles el Senado aprobó una resolución en relación a los 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en la Argentina, el 2 4 de marzo de 1976.

El Senado inaugura las sesiones ordinarias con el debate por la designación de Crexell como embajadora

Pasado el mediodía, el senador Wado de Pedro (UxP) ingresó un proyecto de declaración, no era parte del temario de la sesión, que declaraba "el compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia , al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la República Argentina".

El texto comenzaba sosteniendo: "El 24 de marzo de 2026 se cumplen cincuenta años del golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional en nuestro país e inauguró la última dictadura cívico-militar. A medio siglo de aquel hecho y como parte de un ejercicio permanente de Memoria y fortalecimiento de la vida institucional y el Estado de Derecho, el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de renovar el compromiso democrático que la sociedad argentina fue construyendo a lo largo de estas décadas".

El senador radical Eduardo Vischi, manifestó estar de acuerdo con el proyecto pero no con sus fundamentos. Desde el peronismo se aceptó hacer esos cambios, y el conflicto se desató cuando Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza, intentó boicotear la iniciativa, pidiendo cambios en la resolución y argumentó que el proyecto no había sido presentado con el suficiente tiempo.

Los distintos bloques intentaron acordar un texto y ante la falta de acuerdo, Bullrich intentó insistir con el texto propio de LLA y al no lograrlo, intentó dejar sin quorum la sesión.

Frustrado el intento y ante la insistencia de la mayoría del pleno para avanzar con la votación, el oficialismo decidió abstenerse.

Posteriormente, Bullrich publicó en sus redes sociales un descargo en el que acusaba al kirchnerismo de adueñarse de los Derechos Humanos y de haber impuesto "una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación".

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Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación.



La… pic.twitter.com/yZuautJTrQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2026

El Senado inauguró las sesiones ordinarias

El Senado de la Nación inauguró este miércoles, a las 14, el periodo de sesiones ordinarias con el inicio del tratamiento de los pliegos de la senadora neuquina Lucila Crexell, quien aportó un voto clave para aprobar la Ley Bases en 2024, propuesta como embajadora de Canadá; y del juez Carlos Mahiques, a quien el oficialismo tiene intenciones de extenderle 5 años más en su cargo.

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La sesión fue acordada en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que en ese momento la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.

Técnicamente lo que ocurre esta tarde es la formalidad parlamentaria en cumplimiento del artículo 22 del reglamento del Senado. Los pliegos, sean de partidos político, diplomáticos o fuerzas armadas, siempre ingresan por la Cámara alta para su lectura y porque tiene que ser dictaminados por la Comisión de Acuerdos, luego de ser incluidos en la orden del día, son remitidos nuevamente al recinto para su aprobación o rechazó.