24 de marzo de 2026 Inicio
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¿Negacionismo o desinterés? Qué piensan los adolescentes de la última dictadura

La mayoría de los estudiantes de secundaria apoyan a Javier Milei, pero eso no se traduce en un respaldo absoluto a sus ideas sobre la última dictadura militar. Qué pasa con los casos de negacionismo adentro de las aulas y cómo se combinan con el desconocimiento y los discursos que circulan en redes.

María Jagoe
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María Jagoe
El discurso de las redes sobre la dictadura se queda sin argumentos en las aulas.

El discurso de las redes sobre la dictadura se queda sin argumentos en las aulas.

Luciano Acuña

"Un alumno me negó la cifra de desaparecidos, me dijo que no fueron 30.000", afirma Natalia, docente de secundaria. "Me enrosqué en la discusión, pero me di cuenta de que formaba su opinión desde las redes sociales y yo, con 80 minutos de clase, intentaba cambiar algo que se daba permanentemente en su vida. Al final, otra compañera le terminó diciendo: 'Yo sé por qué me convoca la cifra 30.000 y por qué voy a marchar este año, y vos sabés por qué te convoca que fueron 8.000'", concluye.

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Natalia cuenta su testimonio como parte de una dinámica de intercambio en Instagram: profesores y profesoras de Historia de escuelas secundarias de todo el país comparten las respuestas que se encuentran en las aulas cuando trabajan sobre la última dictadura militar. Hay casos de negacionismo, dicen, pero son pocos, aislados, y no suelen estar bien fundamentados: lo que predomina entre los adolescentes es la ignorancia y el desinterés.

"Es un poco desinformación y otro poco búsqueda de generar disturbios". "No encontré negacionismo explícito, pero sí un desconocimiento sobre el período". "Sucede mucho que la teoría de los dos demonios sale como legitimador del golpe". "El año pasado hubo cuestionamientos sobre las cifras y los bebés apropiados". "Con la campaña de Milei en 2023 repetían ideas de YouTube: que no son 30.000, que les pagaban para denunciar". "Se notaba que era un discurso repetido, casi un eslogan; cuando buscaba profundizar en los fundamentos, no había".

El 24 de marzo de 2024, en el primer aniversario del golpe de Estado bajo la presidencia de Javier Milei, las redes oficiales del Gobierno abogaron por una "memoria completa", hicieron un repaso negacionista de la última dictadura cívico-militar y pusieron en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, un discurso que sus trolls repiten incesamente y acompañan con críticas al "curro" de los derechos humanos. ¿Pero convoca realmente a los jóvenes que votan a La Libertad Avanza? ¿Les importa?

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La dictadura militar es parte del programa de Historia en las escuelas de todo el país.

La dictadura militar es parte del programa de Historia en las escuelas de todo el país.

Desde el nacimiento de LLA, los jóvenes y adolescentes han representado una parte fundamental del "núcleo duro" de militantes que apoya a Milei, casi su base principal. Según una encuesta de la consultora Opina Argentina, en enero del 2025 el Presidente tenía un 48% de imagen positiva, pero esa cifra subía al 54% en la franja etaria de 16 a 29 años; entre las personas de 30 a 49 y de 50 años o más, caía 10 puntos porcentuales.

"Para mí hay que diferenciar al votante de Milei, en términos genéricos, del pibe sub 20 que lo tiene como una referencia, porque yo siento que el pibe lo ve casi como una obviedad", explicó a C5N el historiador (UBA) e investigador Nicolás Mogni, conductor del podcast La Historia es un problema. Como docente de secundaria, se encuentra con alumnos con posturas e intereses muy diversos, pero Milei suele ser una presencia dominante.

"Un pibe que nació en 2008 o 2009 nunca tuvo una sensación de estabilidad; realmente entendés que todos los políticos le parezcan lo mismo, porque no tiene el marco teórico. Y hay esa cosa de pertenecer, de querer estar en el lado ganador, en la cresta de la ola. No hay nada equivalente a Milei en los términos que él plantea. Hoy lo obvio es Milei", aseguró.

Mogni da clases en un colegio secundario de Salta y muchos de sus alumnos votaron en las últimas elecciones legislativas: en esa provincia, la lista de LLA se impuso con el 41,5% de los votos. "Al candidato de acá no lo conocía ninguno de mis alumnos, pero todos lo votaron porque iba con el sello de Milei. No es que sean libertarios fanáticos, no tienen tan claro el discurso sobre la dictadura, pero no tiene discusión que apoyan a Milei", sostuvo.

Para Guido Torena, historiador (UBA) y docente de secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, también conductor de La Historia es un Problema, el discurso del oficialismo sobre la última dictadura militar funciona bien en redes sociales porque simplifica un período histórico complejo. "Creo que Milei lo hace parecer más fácil con esta retórica de Guerra Fría, 'capitalismo versus comunismo', que es la clase más básica que uno puede dar en secundaria", señaló.

Adolescentes dictadura
Abuelas de Plaza de Mayo abre su sede para recibir a alumnos de secundaria.

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"Los chicos piensan que es eso, pero cuando lo vas a explicar hay un montón de variables. De pronto tirás los 30.000 (desaparecidos) y alguno trata de discutirlo, pero no entiende cómo. Dice: 'No, está muy ideologizado, son 8.000'. '¿Y en dónde lo dice?'. 'En el Nunca Más'. '¿Vos leíste lo que viene después en ese prólogo? Porque se actualiza el número'. 'No, bueno…'. Yo creo que es confusión ideológica", afirmó Torena.

"La disputa de las juventudes comprometidas con Milei para discutir la dictadura tiene un límite, tiene un techo. Y Twitter es la sociedad del espectáculo, gente discutiendo sobre la representatividad. Salvo que el Gordo Dan o Emmanuel Danann salgan con un Falcon verde, me cuesta creer que un adolescente vaya a hacer eso en la calle. Es una performance virtual para discutir otras cosas, pero creo que ningún chico quiere realmente desaparecer a otra persona. Es más la cuestión simbólica: 'Quiero desaparecer al kuka', pero 'el kuka' puede ser tu viejo", reflexionó.

En ese sentido, Mogni coincidió: "De los que no vivimos la dictadura, muchos la reivindican sin entender lo que hizo, y ahí sí entra la dinámica de polarización de las redes". "Es decir, si el kirchnerismo fue la hegemonía en la lucha contra la dictadura y yo pertenezco a la oposición al kirchnerismo, me voy a presentar como todo lo que sea antikirchnerista. Las redes son la polarización por excelencia", describió.

"De ahí a que te reivindiquen que no fueron 30.000, que realmente te la peleen, eso yo lo veo menos. Antes de que Milei llegara al poder, sentía más argumentos de los pibes. Venían mucho con el discurso de (Agustín) Laje, (Agustín) Romo, mucho YouTube: 'No fueron 30.000, fueron 9.000, porque la CONADEP esto, porque las Madres aquello'. Había una formación de las redes. Hoy, como ni siquiera miran YouTube porque es largo, ven TikTok y todo acelerado, te dicen: 'Profe, no sé, no entiendo, sé que hay una discusión'. Hoy hay menos argumentos detrás de por qué ponerse a favor o en contra de la dictadura", aseveró.

Para Mogni, el apoyo de los jóvenes a Milei y LLA es selectivo: se quedan con los temas que les importan y descartan lo que no los convoca. El discurso sobre la dictadura, para muchos adolescentes, entra en este segundo grupo. "Es muy difícil ideologizar a la gente; vos no le podés decir qué pensar en todo", indicó, y concluyó: "Un sujeto puede tener entidad: puede apoyar al Gobierno y no estar de acuerdo en todo lo que plantea, o puede optar ser neutral frente a un planteo que para el Gobierno sea sumamente crucial y esencial".

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