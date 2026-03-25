El Gobierno anunció que enviará cuatro proyectos al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio a conocer el paquete de iniciativas redactadas por el Poder Ejecutivo. La Ley de Expropiaciones encabeza la lista.

Tras una esperada conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció una serie de proyectos que enviarán al Congreso como prioridad en la agenda legislativa.

“En cumplimiento de la indicación del Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación . En primer lugar, enviaremos un paquete de leyes dedicados a fortalecer la propiedad privada en la Argentina”, sostuvo el funcionario.

Por un lado, se refirió a una Ley de Expropiaciones que limitará los casos de “utilidad pública”, para que aplique solo a circunstancias excepcionales y que aumente la indemnización que percibirá el damnificado”. “El Estado no puede decidir unilateralmente” , remarcó el funcionario. Además, anticipó el envío de un marco normativo para la Ley de manejo del fuego “inventada por Máximo Kirchner”, autor de la iniciativa.

"La Argentina es un país en el cual los contratos no valen. en el cual de un día para el otro el político de turno te puede sacar, regular y prohibirte hacer lo que desees con lo tuyo. La famosa inseguridad jurídica, por eso las empresas no quieren venir a invertir”, comentó el exvocero presidencial.

“Para la Ley de Fuegos impulsaremos un marco normativo que seguirá estableciendo las mismas protecciones para los bosques nativos que siempre existieron. Lo aclaro porque ha habido un tendal de fake news en este aspecto. Hoy si a un hombre en el campo se le prende fuego la propiedad, no la puede vender, combinado a la tragedia de perder cosechas por el fuego, con la destrucción patrimonial de no poder hacer nada con la propiedad. Vamos a volver al marco de siempre, el del sentido común, que protege el ambiente sin destruir la actividad privada”, indicó.

La tercera medida que impulsará el presidente Javier Milei, con el objetivo de “fortalecer la propiedad privada”, apunta a modificar la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de eliminar la restricción que rige sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.

ADORNI Manuel Adorni en conferencia de prensa

En la misma línea, Adorni hizo referencia a una nueva ley de desalojos que buscará restituir las propiedades en tiempo récord. “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas con una Ley de Desalojo que evacue rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles a los propietarios en menos de 5 días. Cuidar a la propiedad es cuidar a los inquilinos”, comentó.

“Terminaremos de promulgar la modificación de la mal llamada Ley de Glaciares”, continuó Adorni. "KLa Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo”, afirmó Adorni. En ese sentido, aseguró que se avanzará con la iniciativa que plantea compatibilizar la protección ambiental con la actividad minera. “Nuestra modificación le devolverá a las provincias la potestad para determinar dónde permitir actividad minera”, explicó.

Tal como había anticipado días atrás tras la reunión de la Mesa Política, Adorni señaló que se enviarán modificaciones a dos leyes que fueron insistidas por la oposición en el Congreso luego del veto presidencial: las leyes de Discapacidad y de Educación Superior.

“Como están planteadas estas leyes, vienen a repartir plata que no hay y a forzarnos a emitir. Y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza”, sostuvo al cuestionar las iniciativas impulsadas por la oposición que el Ejecutivo aún no implementa.

“Además, vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer clientelismo”, remató.

En cuarto lugar, el jefe de Gabinete de Ministros habló del Código Penal, cuya reforma junto con la comisión creada "está en proceso de revisión". En ese sentido, por la urgencia Adorni comentó: "Comenzaremos a trabajar con el Congreso en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios: estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, armas en las cárceles, daño animal, entre otros”.

“De esta forma, iniciamos lo que el Presidente ha llamado el Año calendario de la Reforma: el proceso de sesiones más reformista de la historia”, concluyó.

Manuel Adorni se defendió en medio de la polémica y aseguró que "el Presidente tiene mi renuncia a disposición"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este jueves una conferencia de prensa luego del escándalo por el viaje de su esposa a los EEUU junto a la comitiva presidencial y también por el vuelo privado a Punta del Este. "El Presidente tiene mi renuncia a disposición", aseguró en una conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde mantuvo un tenso cruce con la prensa y dio detalles del paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder”, expresó Adorni al comienzo de sus palabras, donde justificó sus ingresos económicos.

Ante una consulta sobre si no le parece antiético toda la situación ocurrida en las últimas semanas con el pago por parte del periodista - y amigo personal - Marcelo Grandío, que cuenta con un programa en la TV Pública, Adorni fue contundente: "En primer lugar vale una aclaración general. Desde el 10 de diciembre de 2023, los que nos sumamos al gabinete nacional y las segundas líneas, tienen la renuncia a disposición del Presidente".

"Corre para todos los funcionarios y yo soy uno de ellos. El Presidente no tiene ni que pedirme la renuncia, ni yo presentarla. Pero no vale para mí, vale para todos los funcionarios del Gobierno. Están siempre las renuncias a disposición desde que cada uno fuimos nombrados", remarcó Adorni.