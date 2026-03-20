Nancy Pazos afirmó que Javier Milei es un "empleado" de Donald Trump: "No gobierna, cumple órdenes" En el arranque de la nueva temporada de Inteligencia Artesanal por C5N, la periodista aseguró que el Gobierno libertario encarna "la entrega al colonialismo norteamericano". "Trump define los parámetros para que Milei sepa qué rumbo seguir", sostuvo. Por + Seguir en







Nancy Pazos volvió con una nueva temporada de Inteligencia Artesanal por C5N.

En el inicio de la nueva temporada de Inteligencia Artesanal, por la pantalla de C5N, Nancy Pazos cuestionó a la gestión de Javier Milei y lo acusó de ser un "empleado" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Llegó a su punto cúlmine de goce personal, porque no necesita decidir casi nada. No gobierna, cumple órdenes, y lo hace con total convicción y placer", aseguró sobre el líder de La Libertad Avanza durante su clásica editorial.

"Trump define los parámetros para que Milei sepa qué rumbo seguir. Si Argentina perdió su independencia financiera al endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) gracias a Mauricio Macri, con Milei y la entrega al colonialismo norteamericano perdimos nuestra soberanía política", sentenció Pazos. "No le gusta ser presidente, sino empleado. También estrella de rock", agregó.

En este sentido, la periodista mencionó la guerra en Medio Oriente, en la que Milei declaró enemigo a Irán. "Es una guerra que la Argentina, desde su posición de colonia, tiene que verla con los ojos del patrón, el dueño: de Trump, el rey. Se suma la posibilidad real de que mandemos tropas, porque Trump necesita penetrar a Irán por tierra y se necesita infantería. No sea cosa que seamos nosotros, mientras a los argentinos nos recortan derechos", advirtió Pazos.

Por otra parte, analizó la sanción de la reforma laboral, a la que definió como "un buen eufemismo para restringir el derecho a la huelga, posibilitar que las empresas despidan trabajadores con más facilidad y reducir indemnizaciones por despido". En ese sentido, opinó que "la derecha consiguió en el último tiempo que el desocupado, que termina en un Uber o en un Rappi, crea que el enemigo es quien tiene recibo de sueldo, vacaciones y aguinaldo. Fue un logro de los multimillonarios: pobres contra pobres, una vez más", dijo.

Sin embargo, Pazos aseguró que "se le está corriendo velo al Gobierno" y recordó el escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los viajes a Uruguay y Estados Unidos junto a su esposa. "Adorni, sos berreta, pero casta al fin. Encima boludo, por pagarlo todo con tarjeta", arremetió.