Ricardo Quintela, tras los pedidos para que Cristina Kirchner presida el PJ: "Sigo siendo candidato firme"

En tal sentido, marcó la propuesta con la que cuenta para encabezar el partido: "Salimos a recorrer el país llevando una propuesta para intentar entusiasmar a los compañeros que estaban desanimados para que se pongan de pie y transitemos un camino para unir al peronismo en toda la Argentina sin exclusiones y volver a retomar el poder a través de los votos".

"No tenemos que conformar la mesa con amigos, sino con dirigentes que representen a las provincias. Hay mucha gente valiosa que tiene que ser incorporada. El PJ tiene que moverse en toda la Argentina. Se requiere una conversación madura y racional. Queremos un país federal", agregó en esta línea, en el programa conducido por Juan Amorín.

Por otro lado, expuso que su postulación no formó parte de los ejes de sus últimos contactos con otros gobernadores: "No quiero condicionar ni que se sientan condicionados. Con ellos hablé para lograr la unidad del peronismo y manifesté que es imposible alcanzar el poder sin unirse ni hacer un esfuerzo importante poniendo sobre la mesa las coincidencias y dejando de lado los egos, como paso previo a construir un frente político electoral".

Cristina Kirchner La expresidenta Cristina Kirchner. X

Ricardo Quintela, sobre su relación con Cristina Kirchner: "Si me llama, estaría gustoso de hablar con ella"

En tanto, el gobernador riojano cuestionó el método que se utilizó para pedir que la expresidenta presida el PJ: "Se tendría que haber manejado de otra manera, no por Twitter. La ponen en un lugar que ella no desea. En Twitter se dice que quieren que sea Cristina y si decís que sí, sos un lamepies y si decís que no, sos un traidor. No es así la cosa".

En este marco, destacó su vínculo con la exmandataria. "Con Cristina tenemos la mejor relación, es una mujer de consulta permanente. Está por encima del PJ. La aprecio, la respeto y la reconozco como la conductora natural del movimiento. Si Cristina me llama, estaría gustoso de hablar con ella", marcó.