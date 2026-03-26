Esta serie de Netflix llegó a su fin con una película pero sus capítulos volvieron a ser de lo más visto: de cuál se trata Con una historia marcada por la ambición, el poder y las traiciones, la producción se mantiene como una de las propuestas más atrapantes dentro del catálogo de la plataforma. + Seguir en







Lo más visto del momento en Netflix.

El universo de los gánsteres de Birmingham volvió a ganar protagonismo en Netflix tras el cierre de su historia principal. Aunque la serie Peaky Blinders finalizó su recorrido televisivo y se prepara para una resolución en formato de largometraje, los usuarios de la plataforma volvieron a volcarse masivamente a sus seis temporadas. Este fenómeno posicionó nuevamente a la producción entre lo más visto del catálogo, demostrando que el interés por la historia de la familia Shelby se mantiene intacto.

La expectativa por la película final impulsó tanto a nuevos espectadores como a fanáticos a maratonear la serie para repasar los momentos más importantes de la trama, desde los conflictos en las calles de Small Heath hasta el crecimiento político de Tommy Shelby. Este tipo de estrenos suele generar un efecto de regreso en el streaming, donde las historias vuelven a ser tendencia cuando se acerca su desenlace definitivo.

Además del guion y la estética visual que caracterizan a la obra creada por Steven Knight, el furor actual también se explica por el peso de su elenco y su banda sonora. Al volver a ubicarse entre las series más vistas, Peaky Blinders confirma la vigencia de los dramas históricos y el interés del público por las historias de poder, traiciones y ambición que marcaron a la familia Shelby.

peaky Sinopsis de Peaky Blinders, la serie que volvió a ser tendencia en Netflix Ambientada en la Birmingham de la posguerra, Peaky Blinders narra el ascenso de la familia Shelby, una banda criminal que construye un imperio a partir de las apuestas ilegales y el contrabando. La historia sigue a Tommy Shelby, el ambicioso líder del clan, quien tras regresar de la Primera Guerra Mundial decide expandir el poder de su familia, enfrentándose tanto a la policía como a organizaciones rivales.

A medida que avanza la trama, la serie profundiza en la psicología de sus personajes y en el contexto político de la época, marcado por el crecimiento de movimientos ideológicos en Europa y las tensiones sociales de la posguerra. En ese escenario, los Shelby deben moverse entre alianzas peligrosas, investigaciones policiales y conflictos internos que ponen a prueba la lealtad familiar y el liderazgo de Tommy.

El reciente resurgimiento de Peaky Blinders en Netflix se explica por su estética visual, su banda sonora y las actuaciones de su elenco, elementos que la consolidaron como una de las series más influyentes del género criminal. Con una historia marcada por la ambición, el poder y las traiciones, la producción se mantiene como una de las propuestas más atrapantes dentro del catálogo de la plataforma. Tráiler de Peaky Blinders Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Peaky Blinders Cillian Murphy como Thomas "Tommy" Shelby (el líder de la banda)

como Thomas "Tommy" Shelby (el líder de la banda) Helen McCrory como Elizabeth "Polly" Gray (la matriarca y tesorera)

como Elizabeth "Polly" Gray (la matriarca y tesorera) Paul Anderson como Arthur Shelby Jr. (el hermano mayor y fuerza de choque)

como Arthur Shelby Jr. (el hermano mayor y fuerza de choque) Sophie Rundle como Ada Thorne (la única hermana Shelby)

como Ada Thorne (la única hermana Shelby) Joe Cole como John Shelby (el tercer hermano y miembro clave)

como John Shelby (el tercer hermano y miembro clave) Tom Hardy como Alfie Solomons (el líder de una banda rival en Londres)

como Alfie Solomons (el líder de una banda rival en Londres) Finn Cole como Michael Gray (el hijo de Polly)

como Michael Gray (el hijo de Polly) Annabelle Wallis como Grace Burgess (agente encubierta y amor de Tommy)

como Grace Burgess (agente encubierta y amor de Tommy) Natasha O'Keeffe como Lizzie Stark (esposa de Tommy y aliada de la familia)

como Lizzie Stark (esposa de Tommy y aliada de la familia) Anya Taylor-Joy como Gina Gray (la ambiciosa esposa de Michael)