La Corte Suprema impulsa cambios en la selección de jueces para busca restarle peso a la política en la decisión La iniciativa lleva la firma de dos de los tres jueces del Tribunal Supremo. Afirman que prioriza criterios técnicos y exige mayorías especiales para su aprobación. Por + Seguir en







La Corte Suprema impulsa cambios en la selección de jueces para busca restarle peso a la política en la decisión

La Corte Suprema avanzó con una propuesta para modificar el sistema de selección de jueces federales y nacionales, en un intento por reducir la incidencia de factores políticos en los concursos. La iniciativa fue girada al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de analizar y eventualmente aprobar los cambios.

El proyecto lleva las firmas de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no cuenta con el aval del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, un dato que expone matices internos en el máximo órgano judicial. Aun así, la propuesta ya fue formalmente comunicada a distintas instancias del sistema judicial, incluidas cámaras federales y cortes provinciales.

El eje de la reforma apunta a reforzar el peso de los exámenes, los puntajes y los criterios técnicos en los concursos, con la intención de acotar la discrecionalidad en la confección de ternas. En ese esquema, se busca que la evaluación de los candidatos esté menos condicionada por el contexto político y más apoyada en parámetros objetivos.

La iniciativa llega en un momento de reconfiguración dentro del Consejo de la Magistratura, donde nuevos equilibrios de poder podrían incidir en la discusión. Por eso, el texto también plantea reglas más estrictas que limiten la influencia coyuntural en la selección de magistrados.

De todos modos, el camino para su implementación no será inmediato. El reglamento deberá ser debatido en el plenario del Consejo y, para entrar en vigencia, requerirá mayorías agravadas, un requisito que anticipa negociaciones intensas antes de cualquier definición.