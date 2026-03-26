Caso Noelia Castillo Ramos: qué dice la Ley de Eutanasia en España

La normativa entró en vigencia en junio de 2021, con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Tras su aprobación, es el Estado el que proporciona los medios necesarios para concederle, a la persona que lo solicitó, el deseo de morir.

En medio de una controversia mundial, Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia después de varios años de batalla judicial . Si bien había recibido la autorización de la justicia española, su propio padre se había encargado de frenar la decisión. Qué dice la ley en España.

La normativa está regulada por la Ley Orgánica 3/2021 y entró en vigencia en el mes de junio 2021, después de haber sido aprobada con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Reconoce a la eutanasia como un derecho individual bajo el concepto de "prestación de ayuda para morir" .

En cuanto a los requisitos, la ley indica que los solicitantes deben ser mayores de edad, tener nacionalidad española, residencia legal o empadronamiento y estar en pleno uso de sus facultades al momento de la solicitud. Sobre la salud, la normativa especifica que el solicitante debe sufrir una enfermedad grave e incurable , o un padecimiento crónico grave que cause sufrimiento intolerable.

Se trata de un procedimiento debidamente cuidado y también pensado en caso de que el solicitante se arrepienta. Una vez que se ingresa el pedido, el aspirante debe escribir otras dos solicitudes por escrito con al menos dos semanas de diferencia y luego atravesar una etapa de evaluación médica.

Un médico responsable evalúa el caso, un segundo médico independiente es designado para la revisión, mientras que la aprobación final está a cargo de una Comisión de Garantía y Evaluación de la comunidad autónoma.

Ya con la autorización, el procedimiento puede realizarse en un hospital, centros de salud o en la casa del solicitante. Asimismo, se puede aplicar de manera directa a través de personal sanitario o bien el paciente puede autoadministrársela. Primero se aplica un fármaco anestésico que induce un coma profundo, y una vez que se corrobora que el coma está correctamente inducido, se aplica el bloqueante neuromuscular, que produce finalmente la muerte.

Noelia Castillo Ramos recibe este jueves la eutanasia

El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven que recibirá la eutanasia esta tarde, mantiene en vilo en España. La joven de 25 años logró ganar la batalla judicial y podrá acceder a una muerte digna.

Noelia sufrió abuso sexual por parte de su expareja y desde los 13 años está con tratamiento psiquiátrico, aunque puntualmente comenzó a transitar el camino en 2022, después de quedar parapléjica por un intento de suicidio derivado de una violación grupal.

Una vida de padecimientos: su dolor físico e interior nunca pudo sanar ni tampoco fue atendido en el sistema de salud. Recorrió hospitales y centros médicos, pero nunca encontró alivio. Y eso fue lo que llevó a que Castillo Ramos quisiera quitarse la vida.

"No tengo metas ni proyectos, siempre he visto mi mundo muy oscuro. No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido. No tengo ganas de nada, simplemente quiero irme y dejar de sufrir", contó la joven en diálogo con Antena 3.

Su familia se mostró fervientemente en contra de su deseo de morir, a tal punto que fue el propio padre quien obstaculizó todo el proceso hasta esta última autorización en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien tuvo la última palabra para dar luz verde a la aplicación de la eutanasia. El hombre buscó apoyo en abogados cristiano, pero finalmente la Justicia dictó su veredicto en favor de su hija.

Noelia Castillo Ramos 2

"Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño", contó su mamá Yolanda, dado que se niega a pagar el entierro de su hija. De hecho, aseguró que le dijo: “Tú lo empiezas, y tú lo terminas”.

El caso en redes divide las aguas: están quienes critican al sistema de salud español y a la familia por no haber asistido ni contenido a la joven a tiempo. Del otro lado, están los sectores más conservadores que intentan convencer a Noelia de que revierta su decisión, aunque ella se mantiene firme y solo desea poder recibir una muerte digna.

El procedimiento está previsto para las 18 hora española. Allí se espera que Noelia sea sedada y luego le coloquen la inyección que le quitará la vida. Su mamá y algunos familiares se acercaron para pasar la noche con ella para acompañarla en sus últimas horas.

"Quiero morirme mona, quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré, algo sencillo", dijo sobre cómo afrontará ese último momento de vida. Según dijo, recibirá la inyección en su habitación y sin testigos.

Y cerró: "Les he dicho que la familia puede venir a despedirse, pero no cuando me vayan a poner la inyección. Mi madre me dijo que, igual que me ha visto nacer, que quiere verme cerrar los ojitos… pero le he dicho que no".