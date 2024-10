Ricardo Quintela aseguró que no le disputa la interna del PJ a Cristina Kirchner: "Está para cosas más importantes"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó su postulación para presidir el Partido Justicialista Nacional (PJ) y, tras el operativo clamor en redes sociales, aseguró que no le disputa la interna a Cristina Kirchner porque "no es candidata" y "ella está para otras cosas mucho más importantes".

Quintela reconoció que "en su momento" había dicho que bajaría su candidatura si la exmandataria se presentaba, pero aclaró que eso fue "hace tres meses". "Pasaron tres meses que nadie dijo nada y a ocho días de presentar las listas aparece este operativo clamor, que creo que no es una cuestión de Cristina", señaló este domingo a Futurock.

Consideró que la propuesta surge "de un grupo de compañeros y compañeras que con todo derecho lo pueden plantear, pero me parece que es descenderla a una competencia que ella está para otras cosas mucho más importantes", analizó.

"Me parece que no la pueden someter a esta situación. Bastantes problemas tenemos como para someterla a un problema más. El que quiera salir, que salga, pero que no se esconda bajo la pollera de ella", afirmó en relación a "todos los que se expresaron" en redes sociales. "Si ella sale a decir, bueno, lo evaluaremos", agregó.

Quintela no le atribuyó esta maniobra a Cristina, sino a "un sistema que está instalado" y apuntó contra "el peronismo porteño". "Es como siempre: se preocupan dos o tres días antes, se arma una lista y hay que convalidarla. Alguna vez hay que modificar esos métodos y hacer que todo el mundo se sienta partícipe", sostuvo.

"Todo lo que hemos logrado en mi provincia lo hicimos con muchísimo esfuerzo y sacrificio, con ayuda de todos los compañeros de La Rioja y nadie más. Al interior nos cuesta muchísimo ser tenidos en cuenta. Nosotros vamos a seguir avanzando, tratando de que sean los afiliados peronistas los que decidan con su voto quién quieren que conduzca este proceso", anticipó.

Noticia en desarrollo.-