Ricardo Quintela cruzó a Javier Milei y le pidió "que no se meta en las internas del peronismo"

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela , le pidió a Javier Milei que "no se meta en las internas ajenas, mucho menos en las del peronismo", luego de que el Presidente compartiera un mensaje en las redes sociales vinculado con las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ).

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el periodista Eduardo Feinmann se refirió a la interna en el PJ, luego de que la Junta Electoral del espacio rechazara la lista presentada por el gobernador riojano. "¡No lo dejan competir a Quintela! Le bajaron la lista. Cristina y Máximo son una vergüenza. No querían elecciones porque ganarían por 200 mil votos y con poca participación", expresó. Luego, Milei retuiteó la publicación.

En tanto, Quintela cuestionó el reposteo del jefe de Estado y le advirtió que no haga alusión a la situación en el Partido Justicialista. "Sé que es difícil pedirle que deje de jugar con las redes, pero lo que sí le voy a pedir es que no se meta en las internas ajenas, mucho menos en las del peronismo", aseveró el gobernante.

Por último, cargó contra Milei por su gestión presidencial. "Del peronismo nos ocupamos las y los peronistas. Usted ocúpese de gobernar que bastante mal lo está haciendo", enfatizó en la red social.

Por otro lado, la publicación del gobernante riojano se produjo después de que uno de sus apoderados legales, Jorge Yoma, se reuniera con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada, en el marco de "la demanda interpuesta ante la Corte Suprema por la deuda de U$D 320 millones que la Nación mantiene con la provincia (Art 83 Presupuesto Nacional 2023/24)", según marcó el referente peronista riojano.

Ricardo Quintela tuit La publicación de Ricardo Quintela. X

Para Quintela, la interna del PJ "termina en la Justicia": su lista pedirá una nueva fecha para la elección

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que la interna del Partido Justicialista (PJ) "va a terminar en la Justicia" luego de que la Junta Electoral rechazó su lista por no reunir los avales necesarios, y sus apoderados adelantaron que presentarán un recurso para que se fije una nueva fecha.

"Desaparecieron 14.000 avales de forma insólita. Se entregó la totalidad y hoy casualmente es un elemento que no nos permite participar de la elección. Lo que pasa es que no se hizo nunca esto y no tomaron la precaución de que iba a haber alguien que pudiera salir y resistir a las presiones", sostuvo Quintela.

Para el dirigente, el argumento de la falta de avales "son excusas porque pensaron que íbamos a arreglar" una lista única. "Yo di la orden que no se presentara ni un papel más porque eso era reconocer que faltaban, y no faltaba absolutamente nada", subrayó en diálogo con radio Rivadavia.

"La Junta es absolutamente parcializada, yo los conozco a todos. Inventaron irregularidades, prepararon el camino para tomar la propuesta B. La propuesta A era la lista de unidad y la B era voltear la lista para salir ellos sin tener que competir. Los partidos se ganan en la cancha, no en el escritorio", reclamó.

Quintela aseguró que la interna "va a terminar en la Justicia". "Nosotros queremos elecciones, queremos que se expidan los afiliados. El partido más importante de Sudamérica, con 3.200.000 afiliados, necesita mínimamente tener una alternativa y dos propuestas para que puedan elegir. De otra forma, no participan nunca", señaló.

Uno de los apoderados de la lista de Quintela, el abogado Jorge Yoma, adelantó este lunes a Ámbito que su sector presentará un recurso de apelación ante la Junta Electoral del PJ para que sea derivado al juzgado federal con competencia electoral de la magistrada María Servini de Cubría.

Allí pedirán que "se suspenda el proceso electoral viciado y se convoque a nuevas elecciones en el PJ". La lista de Quintela propondrá que los comicios, originalmente pautados para el 17 de noviembre, se realicen el 23 de febrero o el 9 de marzo, ya que los actuales mandatos partidarios vencen a fines de marzo de 2025.