El apoderado de Cristina apuntó contra Quintela: "No pueden ganar con votos y pretenden ganar en algún escritorio"

El Parlamentario del Mercosur y apoderado de la lista que encabeza Cristina Kirchner en las elecciones del Partido Justicialista nacional, Gustavo Arrieta, sostuvo que con las irregularidades en su lista el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , pretende ganar ir a los "escritorios" de algún juzgado porque sabe que no puede ganar la interna.

La junta electoral del PJ decidió rechazar la lista de Quintela por no cumplir los requisitos

"Sabían que no podían ganar por el voto y pretenden ganar en algún escritorio de algún juzgado" , expresó Arrieta en Estamos Jugados por C5N horas después de que se conociera que la lista del riojano fue rechazada por la Junta Electoral del PJ porque le faltaban 13.900 avales.

"Esto perjudica al PJ nacional y crea un mayor estado de confusión en un proceso en el que la política se encuentra interpelada", agregó el apoderado de la expresidenta.

Arrieta reprochó que el partido exige una cantidad mínima para presentarse a elecciones. Para ello se necesita el 2% del padrón, lo que representa un total de 62.500 avales.

"Nosotros hicimos una presentación con 106.000 avales dejando constancia con nota que teníamos 27 mil avales más en reserva", destacó y contó que la lista de Quintela presentaba irregularidades en los datos cargados de sus avales. "La Junta dijo que solamente pudieron verificar 48.300 avales por lo que a la lista de Quintela le están faltando 13.900 avales", señaló.

Además indicó que la lista del gobernador no cumplía con los cupos necesarios para los sindicatos, la juventud, y las distintas provincias. "Tuvieron dos instancias para resolver esta anomalía y las dos veces la volvieron a traer con errores. Con la experiencia que tiene el gobernador y sus apoderados, si uno se apresurara a pensar podría decir que no hubo intención de resolver los errores", reprochó. Luego preguntó: "Quintela viene haciendo campaña desde hace 6 meses, ¿Cómo no tiene los avales?"

Arrieta señaló que ante el "desequilibrio emocional, la desmesura y la irresponsabilidad institucional del gobierno de Milei" el PJ no puede generar más confusión en la sociedad.

En la entrevista, el apoderado de Cristina recordó que la expresidenta pidió a la Junta Electoral que utilice "un criterio amplio" en la contemplación de los candidatos que formaban parte de la lista de Quintela para que haya elecciones. "Se les dio diversas instancias para subsanar el problema porque la intención de Cristina Kirchner era competir y que el proceso se llevará adelante el 17 de noviembre", manifestó.

Por último sostuvo que no pueden permitirle a Quintela participar sin los avales necesarios porque dicha situación podría generar la queja de otros posibles candidatos que decidieron no presentarse por no contar con los apoyos necesarios.