Para Quintela, la interna del PJ "termina en la Justicia": su lista pedirá una nueva fecha para la elección

Sus apoderados presentarán un recurso para que "se convoque a nuevas elecciones" antes de marzo, cuando vencen los mandatos partidarios. "Los partidos se ganan en la cancha, no en el escritorio", sostuvo.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que la interna del Partido Justicialista (PJ) "va a terminar en la Justicia" luego de que la Junta Electoral rechazó su lista por no reunir los avales necesarios , y sus apoderados adelantaron que presentarán un recurso para que se fije una nueva fecha.

"Desaparecieron 14.000 avales de forma insólita. Se entregó la totalidad y hoy casualmente es un elemento que no nos permite participar de la elección. Lo que pasa es que no se hizo nunca esto y no tomaron la precaución de que iba a haber alguien que pudiera salir y resistir a las presiones", sostuvo Quintela.