Interna en el PJ: desde la lista de Ricardo Quintela denuncian que los quieren proscribir

Daniel Llermanos, apoderado del gobernador de La Rioja, disparó contra la junta electoral del Partido Justicialista y, aunque no quiso apuntar contra ningún sector en particular, denunció que les sacaron avales de las cajas. "Una elección general lleva un año de anticipación y acá no hubo ninguna movida", cuestionó.