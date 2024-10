Ricardo López Murphy confirmó que estará ausente en la sesión especial en Diputados por el veto al financiamiento universitario

"En el Presupuesto, vamos a tener la oportunidad de resolver ese tema. Diría que si las reglas que se aplican son las mismas del resto del sector público, en el proceso de administración de la crisis, estaría mal que le dieran a la universidad un trato diferente al resto", planteó el legislador, y subrayó que "la crisis que tenemos es más grave de lo que se ha reconocido: la situación es dramática, tenemos reservas negativas y con las ideas que tiene este gobierno no puede levantar el cepo".

Embed - CRECE el CONFLICTO UNIVERSITARIO: el MIÉRCOLES 9, SESIÓN ESPECIAL para RECHAZAR eL VETO

López Murphy aseguró que "habría preferido que se hubiera encontrado una salida que evite esta situación de crisis institucional; el veto al aumento a los jubilados prevaleció, pero no impide los juicios, que va a haber millones". "La solución correcta era subir el 8%, es decir no omitir ningún mes ni falsear ningún índice de precios. El veto no resuelve el problema. Si ahora se aprueba esta otra ley, el Gobierno va a decir 'la Ley de Administración Financiera me impone que no haya gastos sin los recursos correspondientes, y esta ley me impone que gaste sin recursos'. De nuevo entramos en un mecanismo que no es sano", enfatizó.

El legislador reconoció que su ausencia en la sesión favorece al Ejecutivo, ya que, dado que hacen falta dos tercios para revertir el veto, por cada tres legisladores que no se presenten, el Gobierno necesita uno menos para defender el rechazo presidencial en la cámara. Sin embargo, relativizó la cuestión y señaló que "si yo estoy y me abstengo, cumpliría de otra manera el mismo rol".

"Es muy clara y conocida mi posición sobre esto, la vengo diciendo desde hace varios días. Yo creo que el mecanismo contencioso no es idóneo, el Poder Legislativo no puede administrar, tenemos que ser conscientes de eso", concluyó.

Respaldo clave para el Gobierno: el PRO apoyará el veto de Javier Milei al financiamiento universitario

La Mesa Directiva del PRO encabezada por Mauricio Macri decidió respaldar en la Cámara de Diputados el veto a la ley de aumento de los recursos para las universidades nacionales decidido por el presidente Javier Milei.

En la reunión del PRO participaron, además de Macri, los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Chubut, Ignacio Torres, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, y la intendenta de San Isidro, Soledad Martínez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/prodiputados/status/1843628571925065803&partner=&hide_thread=false Valoramos que el Gobierno Nacional haya atendido el pedido de nuestro bloque y haya mejorado la propuesta a los docentes e incluido la Garantía Salarial.



Esperamos que este sea un primer paso para avanzar hacia una resolución del conflicto. https://t.co/FslaqNe30B — PRO Diputados (@prodiputados) October 8, 2024

La postura del PRO es clave para el oficialismo para conseguir el tercio de los votos para impedir que se rechace, en la sesión convocada del miércoles por la UCR, Encuentro Federal, y Unión por la Patria, el veto presidencial a la ley Universitaria.

Los diputados del PRO difundieron un comunicado en el que adelantaron que "nuestro bloque ya votó mayoritariamente hace pocas semanas rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo", aunque aseguaron que "el PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública".

"Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia", argumentaron.

En el documento también se deslizan críticas puntuales al Ejecutivo. "Habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, Conflicto que con una gestión profesional y eficientes se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa".

Sobre la postura del partido en relacion al conflicto universitario (1).pdf

El Gobierno Nacional necesita alcanzar 87 votos para blindar el decreto que rechazó esa ley, con lo cual son claves los 38 votos del PRO, aunque ya se sabe que al menos dos legisladores cercanos a Horacio Rodríguez Larreta no acompañarán la decisión presidencial.

Hasta ahora tiene los 39 votos de la LLA y podría sumar como sucedió cuando se confirmó el veto a la ley jubilatoria, dos diputados del MID, dos de Producción y Trabajo, uno de Creo, y tres de Independencia, y cinco radicales M, lo cual alcanzaría los 50 votos.