Astrología: energías del fin de semana para todos los signos

El fin de semana del 20 y 21 de diciembre llega con un fuerte cambio energético: la Luna Nueva en Sagitario impulsa nuevos comienzos, fe y expansión, mientras que el ingreso del Sol en Capricornio marca un llamado a ordenar y madurar.

Soñar en grande, animarse a imaginar nuevos horizontes y recuperar la fe (Luna Nueva en Sagitario), pero sin perder de vista la realidad. El ingreso de la Luna y el Sol en Capricornio pide bajar esas ideas a tierra,

Astrología: este fin de semana trae un cambio de clima energético muy marcado , ideal para cerrar ciclos, ordenar deseos y empezar a mirar el 2026 con más claridad. ¿Cómo son las energías para todos los signos?

El sábado se da una Luna Nueva, momento potente de siembra emocional y mental. En Sagitario, la energía invita a resetear creencias, recuperar la fe y animarse a pensar en grande. Puede sentirse como una mezcla de cansancio y esperanza: cerrar un año intenso pero con ganas de algo mejor.

El domingo cambia totalmente el tono. La Luna ingresa en Capricornio y, además, el Sol también entra en este signo, marcando oficialmente el inicio de la temporada capricorniana. La energía se vuelve más realista y concreta, ideal para ordenar, planificar y asumir responsabilidades. Ya no se trata solo de soñar (Sagitario), sino de poner los pies en la tierra y ver cómo hacerlo posible. Este tránsito marca un antes y un después: primero la fe, después la estructura.

La Luna Nueva te impulsa a pensar nuevos rumbos: viajes, estudios o cambios de mentalidad. El domingo te pide bajar un cambio y ordenar objetivos laborales. Menos impulso, más estrategia.

Tauro

Tiempo de soltar apegos emocionales o económicos. El fin de semana te ayuda a tomar decisiones más maduras sobre recursos compartidos. El domingo llega claridad para planificar a largo plazo.

Géminis

La Luna Nueva activa vínculos y acuerdos. Podés redefinir relaciones o conversaciones pendientes. El domingo te invita a poner límites y compromisos claros.

Cáncer

Se renueva tu rutina, hábitos y bienestar. Ideal para empezar algo nuevo en lo cotidiano. El domingo enfoca la energía en pareja y sociedades, con más seriedad emocional.

Leo

Fin de semana creativo y emocionalmente expansivo. La Luna Nueva despierta el deseo, el disfrute y el romance. El domingo pide orden, descanso y organización del tiempo.

Virgo

Movimientos internos fuertes: hogar, familia y emociones profundas. El sábado es para sanar. El domingo trae estabilidad y foco en proyectos creativos o afectivos.

Libra

Conversaciones importantes, noticias o decisiones que abren un nuevo ciclo mental. El domingo baja la energía hacia la casa, la familia y el equilibrio emocional.

Escorpio

Se activa el eje del valor personal y el dinero. Ideal para sembrar intenciones económicas o de autoestima. El domingo pide planificar y comunicar con responsabilidad.

Sagitario

La Luna Nueva es en tu signo: renacimiento total. Intenciones poderosas para tu identidad y camino personal. El domingo te conecta con la realidad material y tus metas concretas.

Capricornio

Fin de semana clave. El sábado es introspectivo; el domingo, con la Luna y el Sol en tu signo, empieza tu temporada personal. Energía para ordenar tu vida y liderar decisiones.

Acuario

Tiempo de cierre y limpieza emocional. El sábado invita a soltar lo que ya no va. El domingo te pide silencio, descanso y escuchar tu intuición antes de actuar.

Piscis

Se activan metas, futuro y proyectos colectivos. El sábado soñás en grande. El domingo te ayuda a bajar esos sueños a planes reales con apoyo de otros.