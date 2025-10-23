JP Morgan descuenta una derrota del Gobierno en las elecciones: los puntos que analizará el mercado El gigante bancario presentó un informe donde "asume que el resultado no diferirá mucho de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires". El porcentaje de votos y el umbral de las 86 bancas en la Cámara de Diputados, elementos clave para los inversores. Por







El banco asume que el Gobierno perderá las elecciones legislativas.

A días de las elecciones legislativas nacionales, el banco estadounidese JP Morgan presentó un informe donde asume que el Gobierno sufrirá una derrota en los comicios del 26 de octubre y anticipa los dos puntos claves que el mercado mirará el domingo.

En el mismo, describen que la caída en los precios locales y los activos locales ya se vio anticipada por la derrota en el distrito bonaerense, cuando el peso se depreció casi 10 % y el índice MSCI Argentina retrocedió 15 %. "La posibilidad de un mejor desempeño de LLA respecto a septiembre no es menor, y de confirmarse, podría impulsar una revaluación significativa de los activos argentinos", aclaran.

Para JP Morgan, dicha reacción pone en evidencia que "el mercado, en gran medida, asume que el resultado de este domingo no diferirá mucho de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires".

Javier Milei enojado JP Morgan ya asume que Javier Milei perderá las elecciones legislativas nacionales. Redes Sociales

Las dos variables que mirará el mercado el domingo El análisis de JP Morgan se concentra en dos puntos que seguirán de cerca los inversores: