Reforma laboral: las fintech presionan para que Diputados habilite el cobro de sueldos por billeteras virtuales

El artículo fue eliminado del proyecto por el Gobierno antes del debate en el Senado y generó malestar en las empresas, que emitieron un comunicado donde advierten que la medida limita la competencia con los bancos.

Las fintech consideran que Argentina necesita “con urgencia una modernización laboral profunda”.

Luego de que la reforma laboral obtenga la media sanción en el Senado, la Cámara Argentina Fintech presiona para que la Cámara de Diputados reincorporé a la ley un artículo que habilite el pago de los salarios por billeteras virtuales. El tema había sido excluido por el Gobierno del proyecto general antes del debate y generó malestar en las empresas de cobro y pago, que emitieron un comunicado donde advierten que la medida limita la competencia con los bancos.

"Se beneficia el empleador y la gente no": la opinión de la calle sobre la reforma laboral

De cara al debate legislativo en la Cámara Baja, las fintech aseguran que “el país necesita con urgencia una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que, en ese mismo proceso, se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”.

Entre los argumentos presentados, las empresas del sector citaron un informe de la consultora Isonomía que afirma que 9 de cada 10 argentinos considera que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo. "Entre los jóvenes, 8 de cada diez cree que hacerlo en billeteras virtuales sería más práctico y 7 de cada 10 las percibe como una opción más segura", señalan.

De acuerdo a su postura, las billeteras virtuales "operan dentro de un marco supervisado por el Banco Central, con normas de prevención de lavado, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones" y "no hay vacío normativo ni informalidad. Hay competencia y un sistema plenamente integrado".

En el mismo sentido, entienden que su incorporación al sistema de cobro de salarios "no debilita al sistema financiero" sino que "lo obliga a competir por el cliente". "Ampliar opciones es ampliar derechos. Postergar esta discusión no elimina el problema de fondo: la normativa vigente ya no refleja cómo los argentinos usan su dinero ni qué modelo de libertad económica esperan", remarcaron.

Por último, aseguraron que seguirán trabajando para impulsar el debate en la Cámara de Diputados y trabajando "para que el artículo vuelva a ser incluido en la discusión legislativa".

"Estamos convencidos de que reconocer el derecho de los trabajadores a elegir no es una concesión sectorial, sino una actualización imprescindible que fortalece el espíritu de la reforma laboral y la modernización que la Argentina necesita. El salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle", cerraron.

