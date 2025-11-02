2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

El diputado reelecto por La Libertad Avanza asumirá en lugar de Lisandro Catalán, desplazado tras la salida de Guillermo Francos.

Por
Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

Diego Santilli, diputado reelecto por la Alianza La Libertad Avanza, será el nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei. El dirigente deberá renunciar a su banca en la Cámara de Diputados para asumir el cargo en reemplazo de Lisandro Catalán, hombre cercano al ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien dejó el Gobierno el viernes pasado.

Pablo Quirno expuso en Diputados.
Te puede interesar:

El Gobierno afirmó que Estados Unidos "utilizará todo lo que tenga a su alcance" para ayudar a la Argentina

En el lugar de Santilli asumirá Rubén Torres, ubicado en el puesto número diecinueve de la lista bonaerense, y referente del operador Santiago Pareja, uno de los dirigentes que consolidó su influencia tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial.

El ingreso de Torres se concretará luego de que la Cámara Nacional Electoral hiciera lugar al pedido de La Libertad Avanza para que Santilli encabezara la lista bonaerense tras el desplazamiento de José Luis Espert, involucrado en una disputa interna dentro del espacio libertario.

En sus redes sociales, Torres se define como un “defensor de las ideas de la libertad” y afirma trabajar “para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno define sus estretegias en la Cámara baja tras las elecciones.

El oficialismo busca reacomodarse y ultima detalles para un interbloque con el PRO

Martín Menem también habló de consensos para tratar la reforma laboral y tributaria.

El oficialismo advirtió a la oposición que vetará cualquier Presupuesto que no garantice el equilibrio fiscal

El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cómo quedará conformado el Congreso tras las legislativas

Ambas cámaras del Congreso renueva su composición con las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Elecciones 2025: cuántos diputados y senadores renuevan su banca, provincia por provincia

Las elecciones legislativas se realizarán este domingo en todo el país.

¿Cuánto importa el resultado de las elecciones?

Rating Cero

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez.

El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían separado por una infidelidad.

Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por un reconocido influencer

Guido Agostinelli se suma a C5N.
play

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Una producción brasileña es furor en Netflix.
play

Es una serie brasileña, está en Netflix y mezcla crimen, ambición y dramas familiares

Su carácter unisex lo convierte en una opción ideal tanto para hombres como para mujeres.

Este es el perfume favorito de Tom Cruise: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Hace 12 minutos
Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Estados Unidos amenazó con volver a aplicar aranceles a China si Beijing bloquea las exportaciones de tierras raras

Hace 26 minutos
Violencia política en México: asesinaron a un alcalde en medio de la celebración por el Día de los Muertos

Violencia política en México: asesinaron a un alcalde en medio de la celebración por el Día de los Muertos

Hace 1 hora
play

Diego Santilli, tras reunirse con Milei en Olivos: "Tenemos que lograr los consensos para aprobar las reformas"

Hace 1 hora
Bola Tinubu, presidente de Nigeria.

Nigeria aceptaría la ayuda de EEUU en la lucha contra los insurgentes islamistas siempre que se respete su integridad territorial

Hace 1 hora