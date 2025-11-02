Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados El diputado reelecto por La Libertad Avanza asumirá en lugar de Lisandro Catalán, desplazado tras la salida de Guillermo Francos. Por







Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

Diego Santilli, diputado reelecto por la Alianza La Libertad Avanza, será el nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei. El dirigente deberá renunciar a su banca en la Cámara de Diputados para asumir el cargo en reemplazo de Lisandro Catalán, hombre cercano al ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien dejó el Gobierno el viernes pasado.

En el lugar de Santilli asumirá Rubén Torres, ubicado en el puesto número diecinueve de la lista bonaerense, y referente del operador Santiago Pareja, uno de los dirigentes que consolidó su influencia tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial.

El ingreso de Torres se concretará luego de que la Cámara Nacional Electoral hiciera lugar al pedido de La Libertad Avanza para que Santilli encabezara la lista bonaerense tras el desplazamiento de José Luis Espert, involucrado en una disputa interna dentro del espacio libertario.

En sus redes sociales, Torres se define como un “defensor de las ideas de la libertad” y afirma trabajar “para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”.