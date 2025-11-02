Los videos de Manuel Adorni y Diego Santilli cuando negaban que sus candidaturas fuesen testimoniales

El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Manuel Adorni y Diego Santilli hablaron de más y quedaron expuestos. Tras repetir en varias ocasiones que sus candidaturas no eran testimoniales, tanto el vocero presidencial como el ex hombre del PRO acaban de ser nombrados jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente, y no asumirán sus bancas el 10 de diciembre próximo.
El propio presidente Javier Milei, incluso, había considerado públicamente que las candidaturas testimoniales eran un "fraude moral".
Adorni había triunfado en las elecciones legislativas porteñas que se llevaron a cabo el 18 de mayo. Dos días después, cruzó a un periodista en la sala de prensa de la Casa Rosada por haber publicado que no asumiría su banca en la Legislatura.
"Claramente la noticia es una fake news. Más allá de que todavía falta mucho tiempo para el 10 de diciembre, estoy cansado de repetir que, efectivamente, el 9 de diciembre renuncio", aseguró frente a decenas de periodistas.
En otro video que circula en redes sociales se lo puede ver asegurar frente al periodista Alfredo Leuco: "El 9 de diciembre presento mi renuncia. Nunca hubiese aceptado una candidatura testimonial".
Los votantes de La Libertad Avanza que marcaron al Pelado para votar al Colorado deberán conformarse ahora con que sea Karen Reichartd la primera en asumir su banca en Diputados, ya que Santilli fue designado para ocupar el lugar que dejó libre Lisandro Catalán y no renovará en la Cámara baja, después de haber dicho en reiteradas entrevistas que su candidatura tampoco era testimonial.
"Uno de los temas que hablamos es que no hay candidatura testimonial. Lo que nosotros hablamos es que todos los candidatos nuestros no son testimoniales. Fijamos una posición y la vamos a sostener", señalaba en plena campaña.