Elecciones 2025: cuántos diputados y senadores renuevan su banca, provincia por provincia

Las elecciones legislativas nacionales que se celebran el domingo 26 de octubre permitirán el recambio de buena parte de la composición de ambas cámaras del Congreso, con varias bancas que se ponen en juego.

Los comicios servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Para la Cámara de Diputados, la cantidad de bancas puestas en juego varía según la población de cada provincia. La provincia de Buenos Aires renovará 35 diputados, mientras que distritos con menor cantidad de habitantes, como Tierra del Fuego, solo renovarán dos.

Las 24 bancas de senadores en disputa corresponden a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada jurisdicción se designarán tres senadores bajo el sistema de mayoría y minoría.

Provincia por provincia: bancas en juego

Ocho provincias deberán renovar simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.

Ciudad de Buenos Aires: elegirá 3 senadores y 13 diputados

Entre Ríos: renovará 3 senadores y 5 diputados

Chaco: se renovarán 3 senadores y 4 diputados

Salta: renovarán 3 senadores y 3 diputados

Neuquén: renovarán 3 senadores y 3 diputados

Santiago del Estero: renovarán 3 senadores y 3 diputados

Río Negro: elegirán 3 senadores y 2 diputados

Tierra del Fuego: elegirán 3 senadores y 2 diputados

La mayor parte del recambio legislativo se da en la Cámara de Diputados.

Provincia de Buenos Aires: renovará 35 diputados

Córdoba: renovará 9 diputados

Santa Fe: renovará 9 diputados

Mendoza: elegirá 5 diputados

Tucumán: renovará 4 diputados

Jujuy: 3 diputados

Catamarca: 3 diputados

San Juan: 3 diputados

San Luis: 3 diputados

Santa Cruz: 3 diputados

Corrientes: 3 diputados

La Pampa: 3 diputados

Misiones. 3 diputados

La Rioja: 2 diputados

Chubut: 2 diputados

Formosa: 2 diputados

Quiénes son los diputados que terminan su mandato en 2025

En el bloque Unión por la Patria, los diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre son Eugenia Alianiello, Walberto Allende, Constanza María Alonso, Daniel Arroyo, Ana Fabiola Aubone, Adolfo Bermejo, Tanya Bertoldi, Pablo Carro, Leila Chaher, María Luisa Chomiak, Emiliano Estrada, Ramiro Fernández Patri, Ana Carolina Gaillard, Silvana Micaela Ginocchio, Daniel Gollán, Gustavo Carlos Miguel González, Carlos Heller, Bernardo José Herrera, Ricardo Herrera, Rogeio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Litza, Dante López Rodríguez, Mónica Macha, Varinia Lis Marín, Gisela Marziotta, Magalí Mástaler, María Luisa Montoto, Micaela Morán, Leopolgo Moreau, Nilda Moyano, Sergio Omar Palazzo, Liliana Paponet, Marcela Fabiana Passo, Gabriela Pedrali, Juan Manuel Pedrini, Julio Pereyra, Agustina Lucrecia Propato, Jorge Antonio Romero, Leandro Santoro, Vanesa Raquel Siley, Eduardo Toniolli, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky, Carolina Yutrovic y Natalia Zabala Chacur.

En La Libertad Avanza, los legisladores salientes son Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez, María Fernanda Araujo, Nicolás Emma, José Luis Espert, Florencia Klipauka Lewtak, Álvaro Martínez, Carolina Píparo y Carlos Raúl Zapata.

Por el lado del PRO, quienes culminan su representación son Sabrina Ajmechet, Karina Ethel Bachey, Héctor Baldassi, Nancy Ballejos, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, María Florencia De Sensi, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Fernando Adolfo Iglesias, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero, Javier Sánchez Wrba, Diego Santilli, María Sotolano, Aníbal Tortoriello y María Eugenia Vidal.

En Encuentro Federal son Oscar Agot Carreño, Natalia De La Sota, Mónica Fein, Ignacio García Aresca, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.

En la UCR, los diputados a finalizar su mandato son Rodrigo De Loredo, Atilio Benedetti, Gabriela Browner De Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Fabio José Quetglas, Roxana Reyes, Roberto Antonio Sánchez, Natalia Silvina Sarapura, Martín Alberto Tetaz y Pamela Verasay.

Para Democracia para Siempre son Manuel Ignacio Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Micaela Cali, Melina Giorgi, Facundo Manes, Juan Carlos Polini y Danya Tavela.

En Innovación Federal son Pamela Calletti, Agustín Domingo y Carlos Alberto Fernández. Mientras que en la Coalición Cívica son Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Paula Oliveto.

Para la Liga del Interior ELI, los diputados que dejan su banca son Pablo Cervi, Martín Arjol y Francisco Monti. Por su parte, en Independencia son Agustín Fernández y Elia Marina Fernández. Y Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad.

En la Izquierda Socialista FIT-Unidad finalizará el mandato de todos sus integrantes (Juan Carlos Giordano y Mercedes De Mendieta), mientras que en Por Santa Cruz quien terminará con su representación es Facundo Prades.

María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo) y Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda Unidad) también concluirán sus mandatos en diciembre. Como también lo harán Paula Omodeo (CREO), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino), Vilma Ripoll (MST - Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Mario Barletta (UNIDOS).

Quiénes son los senadores que terminan su mandato en 2025

Pablo Daniel Blanco, Martín Lousteau, Stella Maris Olalla y Víctor Zimmermann (UCR); Alfredo de Angeli y Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO); Stefanía Cora, Claudio Doñate, María Eugenia Duré, Silvia Marcela García Larraburu, Nora del Valle Giménez, Sergio Leavy, Cándida López, Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Unidad Ciudadana); Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro, José Emilio Neder, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Antonio José Rodas (Frente Nacional y Popular); y Carmen Crexell (Movimiento Neuquino), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).