Qué contenía el capítulo 11 del Presupuesto, rechazado por Diputados

Además del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, puntos clave que traccionaron para su negativa en el recinto, el apartado incluía otros puntos sensibles.

El Gobierno logró que la Cámara de Diputados aprobara en general el proyecto de Presupuesto 2026 en una maratónica sesión ya en la madrugada del jueves, pero no pudo sostener el capítulo 11, que incluye varios puntos sensibles, cuya caída fue celebrada por la oposición .

De modo sorpresivo, en la sesión en Diputados también designaron a los nuevos miembros de la AGN

El oficialismo había logrado imponer la votación por capítulos en lugar de por artículos , lo que permitió combinar aspectos variopintos dentro del mismo capítulo para condicionar a opositores y aliados y obligar a su aprobación pese a contar en su artículo 75 con dos puntos especialmente delicados como la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario .

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro acusó "extorsión" y advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían "violando la ley de administración financiera" .

El jefe del bloque de Unión por la Patria , Germán Martínez , remarcó que "para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75, es una perversidad" . También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que "ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial".

Presupuesto 2026: qué contenía el capítulo 11 del proyecto, que fue rechazado en la Cámara de Diputados

Además del artículo 75, que avanzaba sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, otros puntos importantes se cayeron con el rechazo del capítulo 11 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

En tanto, el artículo 70 establecía la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serían a discreción del Ejecutivo.

Uno de ellos es la modificación del subsidio por zonas frías, que se proponía retrotraer a 2021 y restringirlo a las provincias patagónicas y a las ciudades de Carmen de Patagones, Malargüe y la Puna.

También incluía la facultad al jefe de Gabinete para "efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables" para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada. Además, se incluyó un aumento de financiamiento para el Poder Judicial.

Otro, incluido en el artículo 74, es una condonación de deuda a las empresas eléctricas vía resarcimiento por las tarifas que no pudieron aumentar desde el 2002 por las leyes de emergencia económica.