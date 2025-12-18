18 de diciembre de 2025 Inicio
Qué contenía el capítulo 11 del Presupuesto, rechazado por Diputados

Además del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, puntos clave que traccionaron para su negativa en el recinto, el apartado incluía otros puntos sensibles.

Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2026.

De modo sorpresivo, en la sesión en Diputados también designaron a los nuevos miembros de la AGN

El oficialismo había logrado imponer la votación por capítulos en lugar de por artículos, lo que permitió combinar aspectos variopintos dentro del mismo capítulo para condicionar a opositores y aliados y obligar a su aprobación pese a contar en su artículo 75 con dos puntos especialmente delicados como la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro acusó "extorsión" y advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían "violando la ley de administración financiera".

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó que "para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75, es una perversidad". También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que "ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial".

Finalmente, el mentado capítulo 11 cosechó 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones.

Presupuesto 2026: qué contenía el capítulo 11 del proyecto, que fue rechazado en la Cámara de Diputados

Además del artículo 75, que avanzaba sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, otros puntos importantes se cayeron con el rechazo del capítulo 11 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

En tanto, el artículo 70 establecía la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serían a discreción del Ejecutivo.

Uno de ellos es la modificación del subsidio por zonas frías, que se proponía retrotraer a 2021 y restringirlo a las provincias patagónicas y a las ciudades de Carmen de Patagones, Malargüe y la Puna.

También incluía la facultad al jefe de Gabinete para "efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables" para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada. Además, se incluyó un aumento de financiamiento para el Poder Judicial.

Otro, incluido en el artículo 74, es una condonación de deuda a las empresas eléctricas vía resarcimiento por las tarifas que no pudieron aumentar desde el 2002 por las leyes de emergencia económica.

CAPÍTULO XI Proyecto Presupuesto 2026

Tras aprobar el Presupuesto, Diputados le dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal.

Diputados le dio media sanción a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto

Insólito momento en Diputados: el libertario Almirón elogió un artículo del dictamen del peronismo creyendo que era el propio

Hubo enfrentamientos en las afueras del Congreso durante la sesión en Diputados por el Presupuesto 2026

La UBA, en alerta. 

Hospitales Universitarios: la UBA denuncia que recibirán 30% menos de presupuesto que en 2025

