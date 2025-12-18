18 de diciembre de 2025 Inicio
De modo sorpresivo, en la sesión en Diputados también designaron a los nuevos miembros de la AGN

Sobre el cierre de un maratónico debate, ya con media sanción a los proyectos de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal, la cámara Baja votó a sus tres representantes en la Auditoría General de la Nación.

Los tres diputados fueron nombrados auditores generales de la Nación a propuesta de Gabriel Bornoroni.

Cámara de Diputados

Sobre el cierre de una larga y extenuante sesión en la Cámara de Diputados, luego de haberle dado media sanción a los proyectos de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal, una llamativa situación ocurrió en el recinto: tres auditores generales de la Nación juraron a las 3 de la mañana, una designación que no estaba en plenario ni tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Gobierno. Ante la irregularidad, varios legisladores se retiraron a modo de protesta.

Tras aprobar el Presupuesto, Diputados le dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal.
Los nuevos auditores son Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Juan Ignacio Forlón (Unión por la Patria), cuyo nombramiento fue aprobado con 186 votos afirmativos, 0 negativos y tres abstenciones.

La situación se inició con un pedido del jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, quien propuso que "se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido", una solicitud que despertó quejas de legisladores de otros bloques.

El titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, alegó que "la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara", por lo que la propuesta del libertario constituía "una violación al artículo 65 de la Constitución Nacional".

Embed

"La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso", argumentó, y remarcó con razón, que "no se puede tratar, es anticonstitucional", aunque también es cierto que el partido amarillo se disputaba con IF uno de los lugares y terminó quedando fuera de la contienda.

Los bloques de la Coalición Cívica (CC), la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas se sumaron al reclamo y, al igual que el PRO, abandonaron el recinto.

No obstante, la votación siguió su curso y se aprobaron los nombramientos. También se tomó juramento a los flamantes auditores, aunque con una dilación en el caso de Calletti, quien todavía no había llegado al Congreso. Para llenar el bache, el presidente de la Cámara, Martín Menem, invitó a realizar algún homenaje.

Pamela Calletti Innovación Federal diputada juramento Auditoría General de la Nación 18 diciembre 2025
Pamela Calletti juró más de media hora más tarde que Rita Mónica Almada y Juan Ignacio Forlón ya que no estaba en el Congreso.

El diputado Agustín Rossi pronunció un reconocimiento a Néstor Kirchner, que terminó con una enumeración de los delitos de los que se acusó al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. "No tienen autoridad ética ni moral para inculparle delitos absolutamente a nadie. Empiecen a mirarse su propio ombligo, porque están más sucios que una bolsa de papas", sostuvo.

Finalmente, casi a las 4, Calletti juró su cargo en la AGN y la maratónica sesión llegó a su fin. Todavía queda pendiente la definición de los tres representantes del Senado en el organismo.

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto

Insólito momento en Diputados: el libertario Almirón elogió un artículo del dictamen del peronismo creyendo que era el propio

play

Hubo enfrentamientos en las afueras del Congreso durante la sesión en Diputados por el Presupuesto 2026

La UBA, en alerta. 

Hospitales Universitarios: la UBA denuncia que recibirán 30% menos de presupuesto que en 2025

Sesión clave en Diputados: el Gobierno logró darle media sanción al Presupuesto 2026.

En una sesión maratónica, Diputados aprobó el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

