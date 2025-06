Protestas en Bahía Blanca: tras el veto del Gobierno, unos 4.000 vecinos aún no cobraron el subsidio

En medio del reclamo, efectivos de Gendarmería se hicieron presentes en horas de la tarde para desalojar a los manifestantes con la amenaza de llevarlos detenidos. "No entienden que el corte es pacífico", expresó una vecina en diálogo con el móvil de C5N.

Respecto a la demanda vecinal, otra mujer explicó: "Hay mucha gente que vive precariamente y no tiene medidor, y te piden que tengas medidor sí o sí para poder cobrar el subsidio. La gente que no tiene medidor, no puede acceder".

Contó que la inscripción al subsidio se hacía "por una página de internet que te pedía el número de medidor" de la compañía de electricidad, "y acá la mayoría de la gente no lo tiene, por eso no lo cobró. Se anotó muy poca gente, era obvio", lamentó.

Bahía Blanca Casi 4.000 subsidios aún no fueron aprobados por el Gobierno.

"Después de eso, dieron un 0800 pero había muchas llamadas, estaba colapsado, la gente no se pudo anotar. Es lo mismo que nada, esa gente no cobró. Hay mucha gente que no pudo acceder cuando es la que más lo necesita", afirmó. "Nos sentimos en una desidia y desolación total", sostuvo.

"Yo tengo hace 31 años el mismo domicilio, los papeles de la casa, el medidor, y tampoco lo cobré", denunció otra vecina. "Dicen que no aparecemos en las cuentas, en el banco dicen que la plata no la están depositando. Son todas excusas", reclamó.

La mujer aclaró que "no es solamente el subsidio lo que se está peleando". "A mí no me sirven $3 millones si me vuelvo a inundar. Estamos peleando por obras también. El domingo hubo una sudestada y tuve el agua de vuelta a media cuadra de mi casa", contó.

"En la inundación perdimos todo: las camas, los colchones, la ropa de nuestros hijos, los recuerdos de cuando eran chicos. Yo tengo una pieza con peligro de derrumbe, estuvo tres días bajo agua. Los corralones subieron el doble los precios, con los $3 millones que me tienen que pagar no alcanzo a hacer ni una pieza", aseguró.

El Gobierno asegura que pagó los subsidios: "No hubo requerimientos sin satisfacer"

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró este miércoles que el Gobierno nacional envió todos los recursos prometidos a Bahía Blanca, ya sea mediante transferencias al Municipio o subsidios para los vecinos afectados. "La gran mayoría eran ayudas directas a la gente que lo requería, y así fue", sostuvo en conferencia de prensa.

"Se procesaron todo los requerimientos y no hubo requerimientos sin satisfacer. Independientemente de los montos, todo lo que se solicitó, se transfirió de manera directa. Quisimos hacerlo de manera directa y no a través de intermediarios", remarcó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1937517362300793276&partner=&hide_thread=false El 1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres… — Manuel Adorni (@madorni) June 24, 2025

Este martes, después de que Milei vetó el proyecto de declaración de emergencia para Bahía Blanca, Adorni lo justificó en X. "El 1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados", recordó.

Agregó que "también brindó una ayuda económica de $10.000 millones al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas".

"Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta", sostuvo.