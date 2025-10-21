Jorge Capitanich, sobre las elecciones del domingo: "El único voto útil es el voto a Fuerza Patria"

Jorge Capitanich Twitter @jmcapitanich

El candidato a senador por Fuerza Patria en Chaco, y ex gobernador de la provincia, Jorge Capitanich estuvo en Minuto Uno, donde conversó con Gustavo Sylvestre sobre la situación del país y las perspectivas que se abren con las elecciones del próximo domingo. "Lo que está en juego en estas elecciones es generar las opciones para arreglar este desquicio económico", dijo.

"El único voto útil es el voto a Fuerza Patria", dijo en ese sentido Capitanich, y desarrolló: "Acá el tema es la Patria o Milei, porque al que le va bien con Milei, con la timba financiera, que lo vote; pero al que le va mal tiene que votar al peronismo”

capitanich, quien también fue Jefe de gabinete de Cristina Kirchner se explayó en el diagnóstico de la situación a la que llevó el gobierno de Javier Milei a la Argentina en apenas dos años: "Ya se patinaron 85 mil millones de dólares que habían acumulado con distintas modalidades sin transparencia" y además, se preguntó ¿Donde están las reservas de oro del Banco Central?

Finalmente, el candidato hizo un análisis comparativo de las calamidades que azotan a su provincia y a la Nación: "Acá en Chaco bajaron 26 mil pensiones no contributivas de 137 mil que había, lo cual significa meterse con los más necesitados, , ya vimos en el orden nacional, 300 mil jubilados no pueden jubilarse, aquí en el Chaco 40 mil jóvenes no pueden estudiar porque le sacaron los aportes", con lo cual, concluyó "la gente quiere que haya un incentivo a la producción industrial no a la timba financiera”.

