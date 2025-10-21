Jorge Capitanich, sobre las elecciones del domingo: "El único voto útil es el voto a Fuerza Patria"

21 de octubre de 2025 Inicio
En la previa de las elecciones, el candidato de Fuerza Patria a senador por Chaco Jorge Capitanich afirmó "está en juego generar las opciones para arreglar este desquicio económico".

El candidato a senador por Fuerza Patria en Chaco, y ex gobernador de la provincia, Jorge Capitanich estuvo en Minuto Uno, donde conversó con Gustavo Sylvestre sobre la situación del país y las perspectivas que se abren con las elecciones del próximo domingo. "Lo que está en juego en estas elecciones es generar las opciones para arreglar este desquicio económico", dijo.

"El único voto útil es el voto a Fuerza Patria", dijo en ese sentido Capitanich, y desarrolló: "Acá el tema es la Patria o Milei, porque al que le va bien con Milei, con la timba financiera, que lo vote; pero al que le va mal tiene que votar al peronismo”

capitanich, quien también fue Jefe de gabinete de Cristina Kirchner se explayó en el diagnóstico de la situación a la que llevó el gobierno de Javier Milei a la Argentina en apenas dos años: "Ya se patinaron 85 mil millones de dólares que habían acumulado con distintas modalidades sin transparencia" y además, se preguntó ¿Donde están las reservas de oro del Banco Central?

Finalmente, el candidato hizo un análisis comparativo de las calamidades que azotan a su provincia y a la Nación: "Acá en Chaco bajaron 26 mil pensiones no contributivas de 137 mil que había, lo cual significa meterse con los más necesitados, , ya vimos en el orden nacional, 300 mil jubilados no pueden jubilarse, aquí en el Chaco 40 mil jóvenes no pueden estudiar porque le sacaron los aportes", con lo cual, concluyó "la gente quiere que haya un incentivo a la producción industrial no a la timba financiera”.

Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense

El presidente Javier Milei decidió suspender su participación en el acto de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, previsto para este miércoles en Ezeiza, y resolvió no volver a participar de actividades en territorio bonaerense hasta las elecciones del próximo domingo.

Según consignó Ámbito, la decisión se tomó el fin de semana en Olivos, luego de que el mandatario analizara las últimas encuestas y las tensiones internas que dejó la renuncia de José Luis Espert, en medio del escándalo por financiamiento de parte del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Con esa salida, la campaña de LLA en Buenos Aires quedó debilitada y marcada por incidentes en distintos actos públicos. En sus últimas presentaciones en la provincia, Milei enfrentó escraches, manifestaciones de repudio y disturbios entre militantes libertarios y opositores. En Mar del Plata, una simpatizante de LLA persiguió a fotógrafos con un cuchillo de guerra. Tras esos episodios, el Presidente optó por cerrar de manera anticipada su participación en el distrito más populoso del país.

