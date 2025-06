"No tienen conciencia de lo que está pasando y de lo que ha atravesado esta sociedad", reprochó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Gabriel Katopodis repudió el veto de Milei a asistencia a Bahía Blanca: "No les importa nada"

"No les importa nada. No salen de las 20 manzanas del microcentro. No tienen conciencia de lo que está pasando y de lo que ha atravesado esta sociedad", expresó el funcionario bonaerense en una entrevista radial.