Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, ordenó a los legisladores que restituyan todas las oficinas y dependencias antes del 9 de diciembre para que puedan ser reasignadas. Si no lo hacen, se les descontará la última dieta.

Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, determinó que aquellos legisladores que terminen su mandato este año deberán entregar todos sus despachos, oficinas y dependencias antes del 9 de diciembre o, de lo contrario, pagar una multa equivalente a la última dieta que debían percibir.

La medida se anticipa al recambio legislativo que ocurrirá el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados, y busca reasignar los espacios físicos del Palacio Legislativo "conforme a la nueva integración del Cuerpo, atendiendo a criterios de funcionalidad y eficiencia".

El Gobierno se apoya en la obligación de rendir cuentas sobre la administración de los bienes públicos establecida por la Constitución Nacional y la Ley de Ética Pública, entre otras. Según argumentó, no devolverlos "afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia en la gestión del patrimonio institucional".

De esta manera, los diputados "que finalicen su mandato o cesen en sus funciones por cualquier motivo deberán restituir la totalidad de los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias, así como el mobiliario y el equipamiento electrónico e informático que les hubieren sido asignados o entregados en su carácter de legisladores, autoridades de bloques políticos o de comisiones".

El plazo límite será "el día 9 de diciembre del año de culminación del mandato" o, en el caso de que dejen el cargo por cualquier otro motivo, las 48 horas posteriores. El incumplimiento "dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador". Si los bienes no devueltos exceden el monto de la liquidación final y el legislador no paga la diferencia, la Cámara podrá promover "las acciones judiciales pertinentes".

Según reportó la agencia Noticias Argentinas, la intención de Menem es evitar los acuerdos entre legisladores de una misma fuerza política para cederse los despachos entre sí. El Gobierno pretende que las autoridades de bloque de La Libertad Avanza tengan sus oficinas en el Congreso donde, hasta ahora, la mayoría de los diputados que tienen despacho pertenecen al PJ y a la UCR.

