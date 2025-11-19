19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno dio marcha atrás con el traspaso de CINE.AR, que seguirá en el INCAA

Las plataformas se mantendrán en la órbita de la Secretaría de Cultura, luego de constatarse que la transferencia a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.), ordenada en marzo, nunca llegó a implementarse.

Por
Las plataformas de CINE.AR se mantendrán bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.

Las plataformas de CINE.AR se mantendrán bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.

Redes sociales

El Gobierno dio marcha atrás con el traspaso de las plataformas digitales de CINE.AR, que incluyen CINE.AR Play y CINE.AR Estrenos, hacia la ex Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, por lo que se mantendrán bajo la órbita de Cultura.

El Puente Rosario-Victoria, uno de los tramos adjudicados.
Te puede interesar:

Privatizaciones: aprobaron las concesiones para las rutas nacionales que van a Uruguay y Brasil

La medida se implementó a través del Decreto 821/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión se adoptó luego de constatarse que la transferencia a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.), ordenada en marzo, nunca llegó a implementarse y que el actual interventor de la compañía desaconsejó avanzar con ese proceso. Así, dichas plataformas continuarán dependiendo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

"Si bien conforme lo ordenado por los artículos 2º y 3º del mentado decreto, la exsecretaría de Comunicación y Medios y la Secretaría de Cultura iniciaron las acciones tendientes a efectivizar esa transferencia, esta aún no se ha concretado", señala el texto de la norma.

Cinear
CINE.AR Play ofrece películas, cortos, documentales y series gratis.

CINE.AR Play ofrece películas, cortos, documentales y series gratis.

En marzo, mediante el Decreto 194/2025, el Gobierno argumentaba que el traspaso formaba parte de un plan general para ordenar las cuentas públicas, transparentar el gasto y concentrar en un único ente la producción y difusión de contenidos culturales, con el fin de "maximizar sinergias, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia del presupuesto estatal", además de potenciar la presencia de lo audiovisual nacional en distintas plataformas.

Sin embargo, el interventor de CAI S.A.U., Carlos María Curci González, advirtió que la intervención (recientemente prorrogada) no había alcanzado los objetivos previstos, por lo que concretar el traspaso dispuesto por el Decreto 194/25 no sería funcional a las metas de la empresa. "La intervención de CAI S.A.U. no ha concluido con su objeto y la ejecución del traspaso no contribuiría a cumplir tales objetivos", señala el decreto.

La decisión se conoce días después de que el Gobierno eliminara la Secretaría de Comunicación y Medios, luego de que Milei designara a Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Con ese cambio, las funciones del área pasaron a la órbita de la Jefatura de Ministros.

Así es Cine AR Play, la plataforma de producciones argentinas que le compite a Netflix

Cine AR Play es una plataforma digital desarrollada por el INCAA que ofrece una amplia selección de contenidos nacionales. Desde películas y cortos hasta documentales y series, su catálogo pone en primer plano el talento argentino, brindando una alternativa sólida para quienes buscan propuestas culturales y narrativas propias del país.

Registrarse es muy sencillo: solo se necesita una dirección de correo electrónico. Sin necesidad de pagar ni instalar software adicional, se puede acceder desde cualquier dispositivo a una colección diversa de títulos. Lo más valioso es que muchas de estas obras, especialmente las independientes, encuentran en Cine AR Play un espacio de visibilidad que rara vez obtendrían en circuitos comerciales.

Esta iniciativa no solo representa una opción gratuita frente a servicios pagos, sino que además funciona como un archivo vivo del cine argentino. Estos espacios son muy importantes para poder acercar historias que muestren los aspectos propios de la sociedad actual, como así también sus dilemas y una amplia variedad de voces que forman parte de nuestra identidad cultural.

Portada Cinear
El registro en CINE.AR Play es gratuito y muy sencillo.

El registro en CINE.AR Play es gratuito y muy sencillo.

Noticias relacionadas

Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Para Sturzenegger, la reforma laboral busca "subir el sueldo de la gente y que haya más empleo"

Diego Santilli se reúne con el gobernador de Santiago del Estero en medio de la redefinición del mapa legislativo

Diego Santilli se reúne con el gobernador de Santiago del Estero en medio de la redefinición del mapa legislativo

Ornella Calvete es una de las señaladas por la causa ANDIS.

Ornella Calvete renunció a su cargo en Economía por la causa ANDIS: le secuestraron u$s700.000

Kast se comunicó con Milei tras ingresar al balotaje en Chile. 

Milei respaldó a Kast, tras entrar al balotaje en Chile: "La libertad de América avanza"

$libra: la comision investigadora advirtio que los hechos son compatibles con una estafa y puso el foco en milei

$LIBRA: la comisión investigadora advirtió que "los hechos son compatibles con una estafa" y puso el foco en Milei

Rating Cero

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

últimas noticias

El Puente Rosario-Victoria, uno de los tramos adjudicados.

Privatizaciones: aprobaron las concesiones para las rutas nacionales que van a Uruguay y Brasil

Hace 12 minutos
Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Hace 17 minutos
El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre.

Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

Hace 31 minutos
Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia.

Último día: cómo podés participar del sorteo de Cuenta DNI para ir al recital de Miranda

Hace 36 minutos
Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025

Hace 37 minutos