El Gobierno dio marcha atrás con el traspaso de CINE.AR, que seguirá en el INCAA

El Gobierno dio marcha atrás con el traspaso de las plataformas digitales de CINE.AR, que incluyen CINE.AR Play y CINE.AR Estrenos, hacia la ex Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia , por lo que se mantendrán bajo la órbita de Cultura.

La medida se implementó a través del Decreto 821/2025 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión se adoptó luego de constatarse que la transferencia a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.), ordenada en marzo, nunca llegó a implementarse y que el actual interventor de la compañía desaconsejó avanzar con ese proceso. Así, dichas plataformas continuarán dependiendo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

"Si bien conforme lo ordenado por los artículos 2º y 3º del mentado decreto, la exsecretaría de Comunicación y Medios y la Secretaría de Cultura iniciaron las acciones tendientes a efectivizar esa transferencia, esta aún no se ha concretado ", señala el texto de la norma.

En marzo, mediante el Decreto 194/2025, el Gobierno argumentaba que el traspaso formaba parte de un plan general para ordenar las cuentas públicas, transparentar el gasto y concentrar en un único ente la producción y difusión de contenidos culturales, con el fin de "maximizar sinergias, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia del presupuesto estatal", además de potenciar la presencia de lo audiovisual nacional en distintas plataformas .

Sin embargo, el interventor de CAI S.A.U., Carlos María Curci González, advirtió que la intervención (recientemente prorrogada) no había alcanzado los objetivos previstos, por lo que concretar el traspaso dispuesto por el Decreto 194/25 no sería funcional a las metas de la empresa. "La intervención de CAI S.A.U. no ha concluido con su objeto y la ejecución del traspaso no contribuiría a cumplir tales objetivos", señala el decreto.

La decisión se conoce días después de que el Gobierno eliminara la Secretaría de Comunicación y Medios, luego de que Milei designara a Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Con ese cambio, las funciones del área pasaron a la órbita de la Jefatura de Ministros.

Así es Cine AR Play, la plataforma de producciones argentinas que le compite a Netflix

Cine AR Play es una plataforma digital desarrollada por el INCAA que ofrece una amplia selección de contenidos nacionales. Desde películas y cortos hasta documentales y series, su catálogo pone en primer plano el talento argentino, brindando una alternativa sólida para quienes buscan propuestas culturales y narrativas propias del país.

Registrarse es muy sencillo: solo se necesita una dirección de correo electrónico. Sin necesidad de pagar ni instalar software adicional, se puede acceder desde cualquier dispositivo a una colección diversa de títulos. Lo más valioso es que muchas de estas obras, especialmente las independientes, encuentran en Cine AR Play un espacio de visibilidad que rara vez obtendrían en circuitos comerciales.

Esta iniciativa no solo representa una opción gratuita frente a servicios pagos, sino que además funciona como un archivo vivo del cine argentino. Estos espacios son muy importantes para poder acercar historias que muestren los aspectos propios de la sociedad actual, como así también sus dilemas y una amplia variedad de voces que forman parte de nuestra identidad cultural.