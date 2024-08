Planta de GNL: Augusto Costa aseguró que Javier Milei transformó una decisión "exclusivamente técnica y económico financiera, en una política"

El ministro de producción bonaerense entiende que desde el Ejecutivo hay "una política decidida de perjudicar no al gobernador, sino a los bonaerenses”. A su vez, le pidió explicaciones a YPF por un comunicado "poco serio" y que "no tiene ningún fundamento claro".

"De la noche a la mañana tomar una decisión que no la explicaron, el comunicado de YPF no fundamenta los motivos", explicó Costa.

Para luego recordar que “Cuando asume Milei, cambia el directorio de YPF, pone funcionarios que le responden y empieza a transformar una decisión exclusivamente técnica y económico financiera en una decisión política”. “Banaliza todo diciendo este gobernador (Axel Kicillof) es comunista, no adhiere al RIGI, entonces le saco la inversión”, remarcó.

gnl petronas ypf YPF decidió instalar la planta de GNL en Río Negro.

En el mismo sentido, Augusto explicó que “no importa lo que piense el gobernador de una provincia, su ministro de producción o quien sea, eso (el RIGI) ya está vigente, rige en todo el país y nunca la decisión de localización puede estar basada en la adhesión o no”.

“El Gobierno está teniendo una política muy hostil hacia la mayoría de las provincias y en particular a la PBA. También hay que enmarcar esta decisión en una política decidida de perjudicar no al gobernador de la Provincia de Buenos Aires; a los bonaerenses, eso es lo que está pasando”.

En el mismo sentido, manifestó: “Nosotros no estamos diciendo de que no puede haber motivos por el cual no sea conveniente que la inversión se realice en Río Negro, ahora de la noche a la mañana tomar una decisión que no la explicaron, el comunicado de YPF no fundamenta los motivos, salvo de una manera muy general, y es poco serio”

“Necesitamos que nos expliquen, sobre todo que le expliquen a los accionista de YPF, porque toman una decisión que cambia lo que se venía haciendo y no tiene ningún fundamento claro hasta la fecha”, concluyó Costa.