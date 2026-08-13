13 de agosto de 2026 Inicio
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Tensión geopolítica: Estados Unidos presiona al Gobierno por su relación con China

El embajador Peter Lamelas advirtió que la presencia de empresas chinas en redes estratégicas como Vaca Muerta puede dificultar la llegada de inversiones.

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Trump y Milei durante un encuentro en territorio estadounidense.

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Estados Unidos presionó a la Argentina por uso de tecnología de China y advirtió que el uso de infraestructura de empresas del gigante asiático en redes estratégicas como Vaca Muerta podría convertirse en un obstáculo para la llegada de inversiones extranjeras.

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La advertencia fue realizada por el embajador estadounidense Peter Lamelas durante el AmCham Energy Forum 2026, en medio de la disputa geopolítica entre Washington y Beijing y de la importancia que tiene Vaca Muerta para el Gobierno de Javier Milei como fuente de inversiones, exportaciones y generación de divisas.

El planteo de Lamelas se produjo pocos días después de que la Argentina renovara el swap de monedas que mantiene el Banco Central con China. A esto se sumaron las diferencias en torno a Huawei y el pedido de Beijing para incorporar nuevo equipamiento en la estación espacial china ubicada en Neuquén.

En ese escenario, el diplomático estadounidense vinculó directamente la seguridad de las redes y los datos con el desarrollo energético argentino. “La seguridad energética de los datos es una cuestión de seguridad nacional”, sostuvo ante empresarios del sector.

Lamelas aseguró que compañías estadounidenses y de otros países tienen interés en invertir en la Argentina, pero necesitan garantías sobre la protección de la información y la confiabilidad de las redes utilizadas para sus operaciones.

El embajador cuestionó además las condiciones que, según afirmó, China impone a sus empresas en materia de acceso a la información. “China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA”, señaló.

En ese sentido, advirtió que la presencia de tecnología china podría afectar las perspectivas de inversión en el principal polo energético del país. “Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, afirmó.

La disputa tecnológica en Vaca Muerta

Para la administración de Milei, Vaca Muerta constituye una pieza central de su estrategia económica por su potencial para incrementar las exportaciones energéticas, atraer capitales y generar ingresos en dólares. El desarrollo del yacimiento, sin embargo, también requiere infraestructura digital y tecnológica, lo que convirtió al sector energético en un nuevo escenario de la competencia entre Washington y Beijing.

La Argentina busca sostener sus relaciones económicas con ambas potencias, aunque el acercamiento político del Gobierno a Estados Unidos genera una presión creciente para limitar la participación china en áreas consideradas estratégicas.

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