Diego Santilli se reunió con Peter Lamelas para analizar la agenda bilateral con Estados Unidos

"Estamos listos para profundizar nuestra agenda común e impulsar más inversiones", aseguró el embajador norteamericano en redes sociales, al compartir una foto del encuentro con el jefe de Gabinete.

Santilli y Lamelas repasaron el estado de los vínculos diplomáticos y reafirmaron el compromiso entre los países.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo este martes un encuentro en Casa Rosada con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas . El mismo estuvo abocado a impulsar la agenda bilateral entre los paises y reforzar los vínculos iniciados por el presidente Javier Milei y su par Donald Trump desde que asumió el mandato. "Excelente conversación" , destacó el diplomático en redes sociales al compartir una foto del cónclave.

Lamelas felicitó a Santilli por "esta nueva responsabilidad" e "incorporar ciencia y tecnología a su gestión". "Estamos listos para profundizar nuestra agenda común e impulsar más inversiones, comercio, seguridad, salud, defensa, innovación, tecnología y cooperación espacial para beneficio de ambos países ", remarcó el embajador.

De esta manera, tras la reunión en la sede del Ejecutivo, el representante diplomático norteamericano puso en valor el rumbo del diálogo institucional y destacó de manera puntual la incorporación de áreas técnicas a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Una excelente conversación con el jefe de Gabinete @diegosantilli confirma el extraordinario momento que vive la relación entre Estados Unidos y Argentina. Felicitaciones por esta nueva responsabilidad y por incorporar ciencia y tecnología a su gestión. Estamos listos para… pic.twitter.com/95jWMyocgY

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , tiene previsto reunirse con distintos gobernadores para avanzar en el diálogo con las provincias y alcanzar acuerdos estratégicos. Los encuentros marcarán la aceitada relación entre la administración libertaria y los gobernantes, ya que varios asistieron a la jura del ministro coordinador en la Casa Rosada.

La agenda de Santilli comprende reuniones con autoridades de Santiago del Estero y Catamarca , además de formalizar un acuerdo con Santa Fe por el traspaso de obras viales. Los cónclaves también apuntarán a avanzar en iniciativas sobre acueductos y plantas potabilizadoras, como el sistema Albigasta.

En paralelo, el jefe de Gabinete mantuvo el lunes en Casa Rosada un encuentro con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, donde el objetivo estuvo puesto en analizar la agenda de trabajo entre Nación y provincia, avanzar en los proyectos legislativos del Congreso y conseguir el aval financiero para obras viales en el distrito mesopotámico.

Entre otros puntos, el ministro coordinador y el gobernador conversaron sobre la importancia de que el Gobierno Nacional otorgue aval a la provincia de Corrientes para trabajos en el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.

En tanto, Santilli también integró este lunes una reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada. El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de acordar la estrategia parlamentaria y avanzar con las reformas de cara a las elecciones de 2027.