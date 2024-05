Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei: "No está a la altura"

El mandatario español le contestó al Presidente, quien catalogó a Begoña Gómez, su esposa, de "corrupta" y "sucia". "Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino", aseguró.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que Javier Milei "no ha estado a la altura" del cargo que ocupa luego de que catalogara a su esposa de "corrupta" y "sucia" durante un evento organizado por el partido de ultraderecha español Vox.

Durante su intervención en el foro económico CREO, el líder socialista le exigió al Presidente argentino que pida disculpas públicamente y sostuvo que es "plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino".

"Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes", remarcó Sánchez.

En cambio, señaló, el exabrupto de Milei "sí habla del riesgo que representa esta Internacional Ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia".

Sánchez afirmó que "España y Argentina somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan". "Evidentemente entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable", subrayó, por lo que su Gobierno ha pedido "una rectificación pública".

"En consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que por desgracia no ha estado a la altura con sus declaraciones", concluyó.

El PSOE repudió los comentarios de Javier Milei en el acto de Vox: "A España se le respeta, gobierne quien gobierne"

La vocera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Esther Peña, condenó los dichos de Javier Milei en el acto Viva 24, organizado por el partido de ultraderecha Vox, y expresó el repudio del Gobierno de España contra el mandatario. "A España se le respeta, gobierne quien gobierne", expresó en conferencia de prensa este lunes.

"Argentina está gobernada por políticas de ultras. A España se le respeta, gobierne quien gobierne", sostuvo la portavoz luego de que la prensa de su país calificara de "crisis diplomática" al conflicto desatado tras la referencia de Presidente a la acusación de corrupción en contra de Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

Además, Peña realizó críticas a la gestión libertaria. "Los empresarios le marcaron a Milei que la inseguridad jurídica de Argentina no invita a invertir", remarcó. La vocera subrayó que el conflicto es con el mandatario y dejó un mensaje para los argentinos. "Estamos con ellos, somos pueblos hermanos, estaremos para ayudarnos siempre", destacó.

"No hay nada peor que esta ola de ultras que se reunió este fin de semana en Madrid. La internacional ultra pone en el ojo de la tormenta a España con ataques", concluyó.